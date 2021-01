Ole Gunnar Solskjaer a dit à ses joueurs de Manchester United qu’ils reviendraient s’écraser sur terre s’ils commençaient à croire le battage médiatique autour de leur défi de titre naissant.

United ira clairement en tête de la Premier League s’ils battaient Burnley à Turf Moor mardi avant leur voyage crucial avec les champions de Liverpool dimanche.

Ce sera la première fois que United sera en tête du classement après 17 matchs depuis décembre 2012, mais Solskjaer a dit à son équipe que cela ne voulait rien dire.

« Je voudrais penser que nous entrons dans ce match, sans penser à où nous finirons mardi soir dans le tableau, mais où nous pourrons nous retrouver dans le tableau en mai », a déclaré Solskjaer.

« C’est ce qui compte. Vous accumulez des points tout au long de la saison, donc si à un moment donné vous pensez » ah nous l’avons fait maintenant, nous l’avons craqué « et que vous vous détendez, c’est à ce moment-là que ça va vous frapper.

« Nous sommes donc très concentrés. Nous avons de bons personnages dans l’équipe, le vestiaire est plus bruyant, c’est plus vocal. »

Solskjaer espère que Victor Lindelof et Luke Shaw seront aptes à affronter Burnley après avoir raté la victoire 1-0 contre Watford samedi.

Il a également Edinson Cavani à nouveau disponible après la suspension, tandis que le Norvégien a également révélé qu’il avait l’intention de choisir le capitaine Harry Maguire à Turf Moor, même si un autre carton jaune signifierait que le défenseur est suspendu pour le voyage à Anfield.

« Harry joue, définitivement – c’est sûr », a déclaré Solskjaer.

« Vous ne pouvez prendre que trois points du jeu auquel vous jouez. Vous ne pouvez pas regarder les jeux au-delà de celui-ci. »

Solskjaer s’attend à ce que « deux ou trois » joueurs de l’équipe partent pendant la fenêtre de janvier avec un, le défenseur Timothy Fosu-Mensah, recherché par le Bayer Leverkusen et l’Ajax.

Mais malgré le succès de Bruno Fernandes depuis son arrivée en janvier dernier, le Norvégien insiste sur le fait qu’il est peu probable qu’il fasse de nouveaux ajouts qui pourraient potentiellement donner à son équipe l’avantage dans la course au titre.

« La situation est différente de celle d’il y a un an, il est donc peu probable que quelque chose se produise », a déclaré Solskjaer.

« Mais vous avez raison. Bruno est arrivé et a eu un grand impact, il a fait de nous une meilleure équipe et il est devenu un meilleur joueur aussi. S’il y avait quelque chose qui était cloué là-bas, je ne dirais pas non mais c’est probable rien ne va se passer. «