Ole Gunnar Solskjaer et Jose Mourinho se sont affrontés dimanche à la suite d’un renversement de buts controversé du VAR lors de la victoire 3-1 de Manchester United en Premier League contre Tottenham Hotspur.

La demi-heure d’ouverture du match était turgescente, mais les choses se sont considérablement améliorées à la 34e minute lorsque United a ouvert la défense de Tottenham avec Edinson Cavani tirant sur Hugo Lloris après avoir été joué par Paul Pogba.

Les célébrations de United ont été interrompues, cependant, car l’arbitre Chris Kavanagh a été chargé par le VAR de vérifier un moniteur pour voir si McTominay avait attrapé Son au visage avec son bras dans l’accumulation. Cela avait semblé accidentel, mais Kavanagh pensait le contraire, à la grande frustration des joueurs de United.

« Le jeu est parti. Le jeu est absolument parti », a déclaré Solskjaer à Sky Sports.

« Si c’est une erreur claire et évidente, c’est une erreur évidente qu’il a dû la regarder. C’était un but parfaitement bon.

« Nous ne devrions pas être escroqués. Je dois dire que si mon fils reste à terre pendant trois minutes et qu’il a besoin de ses 10 compagnons pour l’aider à se relever, il n’aura pas de nourriture. Nous n’avons pas été escroqués, l’arbitre l’était. » «

En entendant les commentaires de Solskjaer après le match, Mourinho s’est dit « très déçu » par l’évaluation du patron de United.

« Son fils a beaucoup de chance que son père soit une meilleure personne qu’Ole », a déclaré Mourinho.

Plus tôt, Mourinho a déclaré à Sky Sports qu’il était confus quant à l’application des règles.

« Je ne sais plus rien. Dans le football, tu ne sais plus rien. J’ai regardé Fulham-Wolves, je ne comprends plus rien. Parfois tu comprends [decisions], parfois vous ne comprenez pas, mais c’est très difficile à analyser, même en tant que coach. Je ne sais comment commenter.

Pour frotter le sel dans les blessures de United, Son a ouvert le score peu de temps après après une longue période de possession de Tottenham qui s’est terminée avec Harry Kane jouant dans Lucas Moura dont la passe a été retournée devant Dean Henderson par le Sud-Coréen.

McTominay a qualifié cette décision de «injustice totale».

« Personnellement, je ne suis pas fan de VAR, mais les arbitres doivent prendre des décisions. C’était une question de garder son calme. Tout le monde fait des erreurs et cela en fait partie », a-t-il déclaré.

« [The disallowed goal] était une injustice totale, mais il suffit de continuer le jeu. Obtenir trois points dans un match vraiment difficile était agréable.

Solskjaer a déclaré que le but renversé avait « donné le coup d’envoi » à son équipe et qu’ils étaient bien meilleurs après la pause avec Lloris refusant Bruno Fernandes avec un bon arrêt bas et Pogba sur le point de talonner un égaliseur.

«Cela nous a donné un coup de pied. [Before the goal] nous avions joué comme une équipe qui avait joué en Europe un jeudi soir [last time out]», A déclaré Solskjaer.

« Très bonne réaction, nous avons joué des trucs formidables en seconde période. Nous avons ressenti l’injustice et nous avons fait preuve d’un bon caractère pour revenir. Nous ne pouvons pas laisser ces décisions ruiner cette bonne saison pour nous.

« Les buts que nous avons marqués étaient excellents. Edinson montre pourquoi il est n ° 9. Fred marque même, cela nous montre à quel point nous étions bons. »

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.