Jesse Lingard et Ole Gunnar Solskjaer sont dans une lutte acharnée sur l’avenir du milieu de terrain de Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN.

Lingard cherche désespérément à trouver un football régulier en équipe première après seulement trois apparitions jusqu’à présent cette saison. Solskjaer est sympathique à la situation du joueur de 28 ans, mais tient à le garder à Old Trafford ce mois-ci alors qu’il se prépare pour une deuxième moitié de saison chargée avec des matchs en trois compétitions.

United a exercé une prolongation d’un an dans le contrat de Lingard qui le maintiendra au club jusqu’en 2022, mais il reste désireux de jouer régulièrement après avoir chuté dans l’ordre hiérarchique sous Solskjaer.

Il a impressionné dès le début lors de la victoire 1-0 contre Watford au troisième tour de la FA Cup, mais a été exclu de l’équipe pour les deux matchs suivants contre Burnley et Liverpool. Son seul autre départ cette saison est survenu lors de la victoire 3-0 contre Luton lors de la Coupe Carabao en septembre.

Lingard, sélectionné 24 fois par l’Angleterre et partant à la Coupe du monde 2018, compte de nombreux prétendants en Premier League et à l’étranger. Marseille, Porto, l’Inter Milan, Nice, Tottenham Hotspur, Sheffield United et West Ham United ont tous manifesté un intérêt, mais United n’a pas encore fourni de réponse définitive quant à la disponibilité de l’ancien diplômé de l’académie.

Solskjaer a déjà permis à Timothy Fosu-Mensah de rejoindre le Bayer Leverkusen et a donné à Marcos Rojo et Sergio Romero la permission de parler à d’autres clubs – et le Norvégien est conscient de perdre trop de joueurs de l’équipe en janvier avant un calendrier chargé en Premier League, FA Cup et Europa League d’ici mai.

United pourrait jouer jusqu’à 34 matchs avant la fin de la saison s’ils atteignent les finales de la FA Cup et de la Ligue Europa.

Solskjaer et Lingard, qui se sont séparés de l’agent Mino Raiola en novembre et sont maintenant représentés par des membres de la famille, ont maintenu de bonnes relations et le patron de United a été impressionné par le dévouement et l’engagement de Lingard à l’entraînement malgré son sort de l’équipe alors que des sources l’ont dit. ESPN que Lingard est régulièrement en tête des statistiques de données de performance à l’entraînement.