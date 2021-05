Solskjaer espère que la résurgence de Man Utd pourra convaincre Pogba et Cavani de rester

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il espérait que les progrès du club cette saison convaincraient le milieu de terrain français Paul Pogba et l’attaquant uruguayen Edinson Cavani de prolonger leur séjour à Old Trafford.

Le contrat du vainqueur de la Coupe du monde Pogba, qui a rejoint United depuis la Juventus pour 89 millions de livres (122,94 millions de dollars) en 2016, devrait expirer en 2022.

« Il connaît mes sentiments à son égard et je veux qu’il reste », a déclaré Solskjaer, dont l’équipe est deuxième de la Premier League et bien placée pour atteindre la finale de la Ligue Europa.

«Il s’agit de créer un environnement dans lequel nous prospérons… et une équipe qui se bat pour les trophées.»

Cavani est arrivé à United avec un contrat d’un an en octobre avec une option de 12 mois supplémentaires, mais reste indécis quant à son avenir après une saison difficile qui comprenait un faux pas sur les réseaux sociaux qui a abouti à une interdiction de trois matchs.

« Lui (Pogba) et Edinson sont des gagnants, mais ils sont aussi humains et il est important qu’ils aiment venir et aiment jouer pour cette équipe », a déclaré Solskjaer.

«Si… ils peuvent sentir nos progrès, nos chances sont probablement plus grandes de les garder.»

L’agent de Pogba a déclaré en décembre que le joueur était mécontent et devait changer d’équipe pour relancer sa carrière.

Mais Solskjaer a déclaré que sa relation avec Pogba, qu’il entraînait également chez les jeunes, avait aidé le Français à retrouver sa meilleure forme.

« Il veut être meilleur, il a écouté, et nous pouvons voir qu’il s’amuse ici aussi », a déclaré Solskjaer.

«Je l’ai eu quand il était enfant aussi et j’ai toujours dit que j’aimais gérer Paul; J’aime l’entraîner, lui parler et le défier parce qu’il est un gagnant. «

