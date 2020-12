Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu’il serait déçu si ses joueurs de Manchester United ne croyaient pas pouvoir monter un défi pour le titre.

Personne ne devrait avoir de doutes après être revenu par derrière pour remporter six victoires sur six sur la route.

Les Reds seraient deuxièmes, à seulement deux points du leader Liverpool, s’ils gagnaient leur match contre Burnley et ils pouvaient se mettre dans le mélange dans cette course au titre ouverte.

Ils ont définitivement la puissance de feu, ayant marqué au moins trois dans chacun de leurs six matchs à l’extérieur, et Marcus Rashford était injouable, marquant deux fois.

Anthony Martial a brisé son canard de but avec son premier but en 10 matchs de championnat et peu importe que le meneur de jeu Bruno Fernandes ait passé une nuit tranquille.

Paul Pogba a mis de côté l’incertitude quant à son avenir pour venir à la fête et son tour dans la préparation du troisième but était de la classe pure.

C’est certainement un récit plus positif pour Solskjaer après l’énorme déception de la sortie de la Ligue des champions la semaine dernière alors qu’il célèbre ses deux ans à la tête demain.

Il a déjà connu plusieurs creux et maintenir une inclinaison de titre contribuerait grandement à montrer à ses critiques qu’il peut ramener les jours de gloire à Old Trafford.