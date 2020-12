Ole Gunnar Solskjaer espère qu’Amad Diallo obtiendra un permis de travail et s’associera à ses nouveaux coéquipiers de Manchester United en janvier.

United a signé le prospect de 18 ans en octobre pour un montant initial de 19 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre 37 millions de livres sterling avec des add-ons, et il est sur le point d’achever le déménagement d’Atalanta le mois prochain.

Diallo a attiré l’attention des Red Devils la saison dernière alors qu’il marquait lors de ses débuts en Serie A et a continué à faire deux autres apparitions dans l’élite italienne.

L’ailier droit est sorti du banc pour sa première apparition en Ligue des champions mardi et Solskjaer attend avec impatience son arrivée prévue à Old Trafford dans quelques semaines seulement.

Le patron de United a déclaré: « Amad est venu plusieurs fois pour Atalanta ces derniers temps, c’est un jeune garçon et talent très excitant et j’espère que nous obtiendrons le permis de travail et il sera avec nous en janvier. garçon aussi. «

Solskjaer a également salué le développement de Facundo Pellistri après le transfert de 9 millions de livres sterling de l’ailier de Penarol sur un accord de cinq ans.

Pellistri, 18 ans, a été signé le même jour que Diallo mais a immédiatement rejoint United, où il a joué pour les réservistes.

Solskaer a ajouté: « Facundo est arrivé, s’est entraîné avec la première équipe, a bien fait, nous avons estimé qu’il était temps pour lui de gagner du temps de jeu, et il a joué quelques matchs dans les réserves et s’est progressivement installé bien et en a plus. utilisé pour nous. «