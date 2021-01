Le plus grand Classico rouge depuis cinq ans est une énorme opportunité pour Ole Gunnar Solskjaer de prouver que Manchester United a appris à gagner quand cela compte le plus.

Pour la première fois depuis que Sir Alex Ferguson et Rafa Benitez étaient des managers rivaux, la réunion de Liverpool et United de ce week-end pourrait finalement déterminer le destin du titre – ou si Manchester City est l’équipe à craindre le plus.

C’est certainement leur plus grand match depuis le match à élimination directe de la Ligue Europa en 2016. Mais en termes de Premier League, il y a longtemps qu’il n’y avait plus d’équitation en un seul versement dans la plus grande rivalité du football anglais depuis un demi-siècle.

Je soupçonne que celui-ci sera décidé par la force défensive autant que par deux lignes de front de classe mondiale.

Et cela pourrait être le jour où Solskjaer – qui n’a jamais semblé à plus d’un ou deux matchs loin de la crise ou des critiques téléphoniques appelant à sa tête – craque la grande occasion en tant que manager.

Tous les signes indiquent que le renouveau de United est devenu une tendance soutenue, pas seulement une saveur du mois.

Depuis qu’ils ont été humiliés 6-1 à domicile par Tottenham, ils ont pris plus de points en Premier League (32) que quiconque – quatre de plus que Manchester City.

Le capitaine Harry Maguire, dont la forme de début de saison a fait l’objet de vives critiques (certaines le méritaient), a remporté plus de duels aériens et effectué plus d’interceptions défensives que n’importe quel joueur de ce trimestre.