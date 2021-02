Si Manchester United veut terminer deuxième, il doit passer à trois à l’arrière avec Aaron Wan-Bissaka et Luke Shaw comme arrières volants.

Ils sont affreux avec deux en défense centrale – regardez le match d’Everton, ils auraient dû être à la maison et arrosés à la mi-temps, mais ont fini par en concéder trois et faire match nul.

Que ce soit Harry Maguire et Victor Lindelof, Lindelof et Eric Bailly, ou Bailly et Maguire, ils ne sont tout simplement pas assez bons en deux.

Je sais que certains fans de United diront: « Attends, Stan, si nous avons un autre défenseur central, cela enlève un joueur attaquant ».

Mais ce n’est pas le cas, car cela donne à Wan-Bissaka et Shaw plus d’opportunités de soutenir Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Edinson Cavani et Anthony Martial.

United est l’une des trois seules équipes de la Premier League à pouvoir jouer un défenseur supplémentaire ou un milieu de terrain tenant et il n’a pas une dégradation massive des performances.

Ole Gunnar Solskjaer devrait essayer ce soir contre West Ham en FA Cup et, si cela fonctionne, tenez-vous-y.

Parce que s’ils restent tels qu’ils sont, le nombre de buts qu’ils concèdent pourrait les amener à avoir du mal à terminer troisième, et encore moins deuxième.