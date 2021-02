Ole Gunnar Solskjaer a dit à ses stars de Manchester United de « faire toute une histoire » sur les décisions des arbitres après que son équipe ait été du mauvais côté de deux décisions clés lors d’une défaite préjudiciable contre Sheffield United.

United est deuxième de la Premier League avant le choc de mardi avec Southampton après le match nul de samedi à Arsenal après la défaite 2-1 contre les humbles Blades.

Ce résultat a mis fin à la séquence de 13 matches sans défaite de United, laissant Solskjaer frustré par les décisions qui ont permis l’ouverture de Kean Bryan et exclu la frappe d’Anthony Martial.

Billy Sharp a poussé David De Gea alors que Bryan marquait et Harry Maguire a été accusé d’avoir commis une faute sur le gardien Aaron Ramsdale avant que Martial ne trouve le filet – les décisions que le patron de United dit qu’il a eu la confirmation étaient fausses.

« J’ai reçu le rapport du délégué de l’arbitre et les deux décisions étaient erronées », a déclaré Solskjaer.

« Ils ont admis que leur objectif aurait dû être refusé et que le nôtre aurait dû être maintenu et c’est un grand changement d’élan pour nous. »

Le délégué de match est un ancien joueur ou manager qui fournit des informations sur le pot de rapport global, ce qui est différent de l’évaluateur de l’arbitre ou de Professional Game Match Officials Limited faisant cette admission.

Solskjaer dit qu’il n’a « aucun problème avec l’erreur humaine » et comprend « pourquoi les décisions ont été prises » mais pense que ses joueurs pourraient avoir besoin d’exercer plus de pression.

« Malheureusement, ils sont allés contre nous et ils ont eu tort », a-t-il déclaré. « C’est le football pour vous, mais c’est peut-être ce que VAR aurait dû faire.

« Peut-être que nous aurions dû faire plus de bruit à ce sujet. Nous sommes une bande de gentils gars.

«Peut-être que nous aurions dû vraiment nous accrocher à cela ou les faire regarder avant que le match ne recommence, donc ce sont des choses dont nous devons apprendre et utiliser comme énergie et motivation.

«Vous n’allez pas vous attendre à recevoir quoi que ce soit gratuitement, c’est sûr.

« Il y a eu trop longtemps un récit sur les décisions que nous avons pour nous et je peux regarder de nombreuses décisions cette saison que nous pensons (étaient contre nous).

« Même le premier match de championnat, Victor (Lindelof), ils étaient d’accord sur celui-là. Ce n’était pas une pénalité. Mais cela ne change pas où nous en sommes maintenant. Nous passons simplement à autre chose. »

Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs pouvaient faire plus d’histoires et forcer le VAR à jeter un coup d’œil, Solskjaer a répondu: « C’est le problème. Le mot ici est » clair et évident « .

« Je ne veux pas que mes joueurs mettent trop … pas trop mais une pression injuste sur l’arbitre. »