La saison de Manchester United est passée du bord de la crise à une véritable inclinaison du titre en quelques semaines.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a remporté six de ses sept derniers matchs de Premier League et n’a pas goûté à la défaite depuis un revers lamentable contre Arsenal le 1er novembre.

Mais leur reprise de forme les a vus remonter le tableau, pour se retrouver à seulement cinq points du leader du championnat, Liverpool, après avoir disputé un match de moins.

Et avec la fenêtre de janvier qui devrait s’ouvrir dans un peu plus d’une semaine, on espère que Solskjaer pourrait ajouter une qualité supplémentaire à son équipe.

Ed Woodward a confirmé que le patron de United sera soutenu sur le marché des transferts, bien qu’il ait suggéré que leur approche à long terme impliquera les fenêtres d’été.

Des rapports ont affirmé que United considérait le marché de janvier comme « l’or du fou », en particulier au milieu de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt cette année, les Red Devils ont signé Bruno Fernandes dans un accord qui a transformé la fortune à Old Trafford.

En 2021, un transfert de cette ampleur semble peu probable, mais ils pourraient chercher à poursuivre leur politique de signature de certains des jeunes les plus excitants du football mondial.