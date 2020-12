Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, insiste sur le fait qu’il peut « compter sur » David de Gea malgré le gardien face à une nouvelle vague de critiques cette semaine.

De Gea, 30 ans, se retrouve sous les projecteurs après avoir semblé se détourner alors que Justin Kluivert marquait pour mettre le RB Leipzig 3-0 dans le match vital de mardi en Ligue des champions.

United a riposté deux fois dans les phases finales mais c’était trop peu, trop tard et l’équipe de Solskjaer a chuté en Ligue Europa avec une défaite en Allemagne.

La performance de De Gea a également conduit à de nouveaux appels pour que le buteur de secours Dean Henderson soit promu au premier choix avant le choc critique avec Manchester City.

Mais Solskjaer a envoyé un message de soutien à l’Espagnol en laissant entendre que le n ° 1 conserverait sa place entre les postes pour le derby de samedi.

« Je pense que David est un gardien de but de haut niveau, bien sûr que je le fais », a déclaré Solskjaer. «À juste titre, il est sur la liste des meilleurs gardiens d’Europe.

«Pour moi, il a déjà traité les critiques, il a déjà géré les revers.

«C’est un homme sur lequel nous comptons vraiment, et j’espère qu’il n’est pas affecté par les critiques, et je ne pense pas qu’il le sera. Chaque but qu’un gardien concède vous décevrait. »