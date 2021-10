Solskjaer de Manchester United interroge Southgate sur l’évaluation de Sancho

Jadon Sancho a été inclus dans l’équipe d’Angleterre pour la prochaine fenêtre internationale. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Ole Gunnar Solskjaer a remis en question l’évaluation de Gareth Southgate selon laquelle Jadon Sancho ne méritait pas son appel international et a suggéré que le manager anglais n’aurait pas pu regarder la performance de l’ailier contre Villarreal.

Southgate a nommé Sancho dans son équipe pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre Andorre et la Hongrie, mais a déclaré que le joueur de 21 ans avait la chance d’être inclus après avoir lutté pour la forme depuis son transfert à Manchester United du Borussia Dortmund cet été.

Solskjaer, cependant, n’est pas d’accord, en particulier après le rôle de Sancho dans la victoire 2-1 contre Villarreal mercredi.

« Est-ce que cet entretien [with Southgate] fait avant mercredi soir ? » a déclaré Solskjaer. « Jadon était exceptionnel, il était électrique, la foule l’aimait.

« Je pense qu’il a ressenti ce lien avec la foule, et c’est ce que nous voulons de lui, être direct, positif, dépasser les joueurs à plusieurs reprises.

« Oui, il n’a pas encore marqué, mais cette nuit-là, je me suis dit: » Oui, c’est Jadon « et nous allons en voir beaucoup.

« Et Gareth a également dit qu’il était important que Jadon sache qu’ils croient en lui. Ils ont investi du temps en lui. Il sera un joueur de premier plan. Les performances vont venir.

« Il viendra bien, nous n’avons absolument aucun souci. S’il y va, je suis sûr qu’il jouera bien. »

Les commentaires sont intervenus après que Southgate a précédemment déclaré à propos de Sancho aux journalistes: « Mérite-t-il de participer à ces performances au cours des dernières semaines? Probablement pas.

« Mais nous pensons que nous avons investi dans Jadon sur une période de temps, nous pensons qu’il peut atteindre un niveau élevé.

« J’aimerais avoir un peu de temps pour discuter avec lui et aider ce processus qui se déroule également à United et je pense que pour lui, sentir que nous croyons en lui à ce stade est un bon message. »

Luke Shaw a également été inclus dans l’équipe d’Angleterre bien qu’il ait raté le match avec Villarreal en raison d’une maladie et d’une blessure.

Solskjaer dit qu’il prendra une décision tardive sur l’arrière gauche avant de nommer son équipe pour le voyage d’Everton à Old Trafford samedi, mais le capitaine Harry Maguire est définitivement blessé au mollet.

Marcus Rashford est toujours absent mais a repris l’entraînement complet vendredi et pourrait être impliqué contre Leicester City après la trêve internationale.

« J’espère qu’il sera impliqué contre Leicester », a déclaré Solskjaer. « Il s’est entraîné et il a travaillé très dur, rejoignant le groupe en tant que flotteur, sans plaquage ni contact.

« Aujourd’hui [Friday] était le premier jour où il pouvait être abordé et cela se produit et espérons qu’il prend ses repères et trouve ses mouvements dès le début. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il peut être impliqué contre Leicester. »