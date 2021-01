Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a été laissé en sueur sur la forme physique de Paul Pogba et Eric Bailly avant le voyage à Burnley mardi.

Le duo a pu s’entraîner à Carrington lundi mais sera évalué mardi après n’avoir participé qu’à une partie de la séance.

Solskjaer a déclaré qu’il espérait que Victor Lindelof et Luke Shaw, qui a raté la victoire 1-0 contre Watford samedi en raison d’une blessure, seront disponibles pour jouer à Turf Moor après un entraînement normal lundi.

L’attaquant Edinson Cavani devrait revenir dans l’équipe après avoir terminé sa suspension de trois matches.

« J’ai un nombre décent de joueurs », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse lundi.

« On verra avec Eric et Paul comment ils vont demain [Tuesday]. «

La victoire sur Burnley verra United aller clairement en tête du classement de la Premier League après 17 matchs pour la première fois depuis 2012, mais Solskjaer a exhorté ses joueurs à ne pas se laisser emporter.

« Nous sommes mieux lotis qu’à la même période l’an dernier », a-t-il déclaré.

« Nous avons gagné plus, marqué plus et joué un meilleur football. C’est positif, mais personne ne se souvient des tables de janvier. »

Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United s’inquiète pour la condition physique de ses joueurs. Photo de Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

Le match à Turf Moor est le match de United après le début de sa campagne une semaine plus tard en raison de ses engagements en Ligue Europa la saison dernière.

Le début retardé de leur saison signifie qu’ils ont été contraints de rattraper leur retard et Solskjaer a admis que cela avait été dur « mentalement » pour ses joueurs.

« Cela a rendu la tâche plus difficile pour les joueurs », a-t-il ajouté. « Un match en main n’est bon que si vous le gagnez. Vous devez mettre les points sur le tableau. Nous avons eu un début difficile contre Crystal Palace et Tottenham et il a été plus difficile pour les joueurs de regarder mentalement la table. »

Solskjaer s’attend à ce que « deux ou trois » joueurs de l’équipe quittent le club en janvier, mais a déclaré qu’il ne pense pas qu’il y aura d’ajouts avant la date limite de la fin du mois.

Marcos Rojo, Sergio Romero et Timothy Fosu-Mensah se verront tous accorder des déménagements si United reçoit la bonne offre.

« Le mois de janvier est toujours difficile, mais si quelque chose survient et que vous pensez que c’est à long terme, c’est un autre scénario », a-t-il déclaré.

« Il est peu probable que quelque chose se produise. Deux ou trois pourraient sortir car ils méritent de jouer plus au football pour le bien de leur propre carrière. »