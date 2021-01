Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a nié que Bruno Fernandes soit fatigué et ait besoin de repos.

Fernandes n’a pas réussi à commencer cinq des 29 matchs de United jusqu’à présent cette saison et Solskjaer a insisté sur le fait qu’il était prêt à jouer à nouveau lorsque United se rendra à Fulham mercredi.

« Sa forme est très bonne, il vient d’être élu Joueur du mois », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse mardi.

« Il n’est pas fatigué, non, aucune chance. Il est l’un des joueurs qui court et couvre le sol à chaque match, il est très doué pour récupérer et recharger ses batteries.

« Depuis qu’il est entré, il a été absolument immense. Il n’est pas fatigué et si je lui demande, il dira qu’il n’y a absolument aucune chance qu’il soit fatigué. »

Solskjaer a également déclaré que les fans de United n’auront pas à attendre trop longtemps pour les débuts d’Amad Diallo.

Le joueur de 18 ans a été signé par Atalanta cet été, mais vient tout juste d’arriver à Manchester après avoir terminé les formalités administratives sur son déménagement de 19 millions de livres sterling.

Diallo n’a fait que cinq apparitions seniors en Italie, mais Solskjaer a déclaré que l’ailier avait été si impressionnant à l’entraînement qu’il pourrait être intégré rapidement dans son équipe.

« Il a été très bon », a-t-il ajouté. « Il sait gérer le ballon, il a aimé l’entraînement et il fait une différence à l’entraînement, ce qui est assez remarquable à son âge.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Bruno Fernandes n’avait pas besoin de repos. Photo de Michael Regan / Getty Images

« Il a besoin d’un ajustement pour s’installer dans l’agitation de la Premier League et je ne vois pas qu’il soit trop long avant qu’il ne soit dans l’équipe.

« C’est peut-être rapide. Il s’est définitivement bien installé. Il fait ses séances, il s’habitue à nous. Il y a toujours une période d’adaptation nécessaire mais il s’installe bien. »

Solskjaer ne s’attend pas à avoir d’autres ajouts à son équipe avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier, mais après avoir laissé Timothy Fosu-Mensah rejoindre le Bayer Leverkusen, le patron de United a révélé qu’il pourrait y avoir plus de sorties avant la date limite.

Marcos Rojo et Sergio Romero ont été autorisés à parler à d’autres clubs tandis que des sources ont déclaré à ESPN que Jesse Lingard souhaitait bouger afin de trouver plus de football en équipe première après avoir été limité à seulement trois apparitions cette saison.

« Je ne veux pas parler d’individus, mais nous pouvons probablement en permettre à un ou deux de plus de sortir », a déclaré Solskjaer.

« Mais la force que nous avons, c’est que nous avons une équipe profonde, une force en profondeur et nous ne voulons pas abandonner notre avantage en lâchant sur nos joueurs, je ne peux pas vous donner une meilleure réponse que cela. » V