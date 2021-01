Ole Gunnar Solskjaer a critiqué les abus racistes envoyés aux joueurs de Manchester United Axel Tuanzebe et Anthony Martial. Photo de TIM KEETON / POOL / AFP via Getty Images

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a qualifié les abus racistes dirigés contre Axel Tuanzebe et Anthony Martial à la suite de la défaite contre Sheffield United de « dégoûtants ».

Le club a condamné le nombre de messages abusifs envoyés à la paire sur les réseaux sociaux après la défaite 2-1 mercredi et le manager de United a déclaré que les responsables n’étaient pas les bienvenus pour soutenir le club.

« C’est juste incroyable que nous ayons encore ces scènes, ces abus en 2021 », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse vendredi.

«Nous faisons campagne depuis longtemps maintenant avec la Premier League et je pense que cela fonctionne, mais il y a encore des gens qui ne l’ont pas.

« Ils se cachent derrière les réseaux sociaux et restent anonymes. C’est inacceptable et c’est dégoûtant. Ils ne sont pas fans de Man United quand cela se produit. Nous sommes tous derrière chacun de nos joueurs.

« Axel va bien, je lui ai parlé, et bien sûr ce n’est pas gentil mais c’est un garçon fort, un caractère fort. »

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a publié vendredi une déclaration condamnant les abus. Il disait: « Je suis consterné de voir les abus raciaux subis par les joueurs cette semaine. Le comportement raciste sous quelque forme que ce soit est inacceptable et personne ne devrait avoir à y faire face. Lutter contre la haine en ligne est une priorité pour le football, et je pense que les entreprises de médias sociaux ont besoin faire plus.

« En Premier League, nous continuerons de soutenir les joueurs, les managers et leurs familles qui sont victimes d’abus discriminatoires en ligne. Grâce à notre système central de signalement, nous avons pu prendre des mesures immédiates sur des cas comme celui-ci et nous enquêtons sur chaque rapport reçu, avec des poursuites judiciaires. lorsque c’est possible.

« Nous dialoguons régulièrement avec les entreprises de médias sociaux, les mettant au défi de faire plus contre les abus discriminatoires sur leurs plateformes. Nous voulons voir une suppression plus rapide des messages offensants et une meilleure identification et interdiction des contrevenants. »

Pendant ce temps, Solskjaer a déclaré qu’il souhaitait le retour de Jesse Lingard à United après son prêt à West Ham United.

Le joueur de 28 ans devrait déménager au London Stadium jusqu’à la fin de la saison et Solskjaer a déclaré qu’il s’attendait à ce que le milieu de terrain revienne au club «revitalisé».

« Nous voulons que Jesse revienne ici revitalisé et ayant montré à West Ham à quel point il est bon joueur », a ajouté Solskjaer.

«Il a juste été malheureux avec quelques problèmes, certaines périodes où il a dû rester loin de nous avec COVID – isolement et contact étroit.

« Le reste de l’équipe a bien fait, nous avons eu peu ou pas de blessures et il n’est pas forcé d’entrer dans l’équipe. Nous voulons qu’il revienne et montre qu’il est un joueur de Man United de bout en bout. »

Solskjaer s’attend également à ce que Marcos Rojo rejoigne Boca Juniors avant la fin du mercato de janvier, mais le gardien de but Sergio Romero pourrait rester au club jusqu’à l’été malgré l’absence du tout cette saison.

« Il est probable que Marcos retourne en Argentine, il reste peu de paperasse à faire », a déclaré Solskjaer. « Avec Sergio, je n’ai rien entendu là-bas à part qu’il sera avec nous pour le reste de son contrat. »

United se rendra à Arsenal samedi pour se remettre de la défaite à domicile contre Sheffield United mercredi.

Solskjaer a le défenseur Eric Bailly disponible après avoir été écarté en milieu de semaine pour cause de blessure.

« Il se rend à Arsenal », a ajouté Solskjaer. « En dehors de cela, nous n’avons eu aucune autre défaite de Sheffield United et les joueurs sont tous en forme et impatients de partir. »