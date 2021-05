Solskjaer de Man United sur les plaintes de sélection d’équipe: «  Ce n’est pas mon problème  »

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que les plaintes d’autres clubs concernant les sélections de son équipe au cours d’un calendrier chargé de trois matchs en cinq jours n’étaient « pas mon problème ».

Solskjaer a laissé entendre qu’il serait obligé d’aligner deux alignements de départ distincts contre Leicester à Old Trafford mardi et pour le match réorganisé contre Liverpool 48 heures plus tard.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Carnet: Man Utd cible Oblak eyes PL move

– Notes: 9/10 Cavani guide Man Utd en finale UEL

Les deux résultats pourraient être essentiels pour décider qui termine dans le top quatre cette saison avec Leicester et Liverpool, ainsi que Chelsea, West Ham et Tottenham qui se battent tous pour une place en Ligue des champions.

« Je dois m’occuper des joueurs », a déclaré Solskjaer, qui a d’abord emmené son équipe à Aston Villa dimanche avant le double de la tête à Old Trafford.

« C’est peut-être quelqu’un qui n’est pas satisfait de la sélection de mon équipe pour un match ou deux matchs. Cela pourrait affecter quiconque accède à la quatrième position ou à la Ligue des champions. Ce n’est pas mon problème. C’est le problème de tous les autres.

« L’un d’eux n’est peut-être pas content parce que je joue une équipe complète peut-être dans l’un et les 11 suivants dans l’autre.





« Je dois penser à mes joueurs mais je sais qu’il y aura des équipes qui se battront pour les places de la Ligue des champions qui ne penseront pas que c’est la meilleure équipe de Man United dans cette équipe, ce ne sont pas les meilleurs joueurs. »

United a cinq matches de championnat à jouer cette saison avant la finale de la Ligue Europa contre Villarreal le 26 mai.

Le match aurait pu être la dernière apparition d’Edinson Cavani pour United, mais après avoir marqué sept buts lors de ses six derniers matchs – dont quatre lors de la victoire totale 8-5 contre la Roma en demi-finale de la Ligue Europa – Solskjaer a laissé entendre que l’attaquant avait déjà accepté de le faire. rester.

« Nous n’avons pas de limite de temps [on a decision] mais plus il marque de buts, plus nous devenons meilleurs en tant qu’équipe, plus il y a de chances qu’il veuille avoir à nouveau ce sentiment », a ajouté Solskjaer.

«Parlons après dimanche, espérons-le. Peut-être que ça a changé, peut-être qu’il a décidé, peut-être.