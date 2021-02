Solskjaer de Man United soutient Martial pour retrouver la forme au milieu d’une «  période difficile  »

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’Anthony Martial traversait « une période difficile », mais l’avait soutenu pour rebondir.

Martial n’a réussi que quatre buts en Premier League cette saison et n’a pas marqué dans un match qu’il a commencé depuis le 1er janvier.

Il a fait un autre blanc dans le match nul et vierge avec la Real Sociedad jeudi, mais Solskjaer a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par la baisse de forme de l’attaquant.

« Anthony sait ce que nous voulons et il travaille très dur pour bien faire pour l’équipe et c’est ce qui me plaît chaque jour à l’entraînement », a déclaré Solskjaer.

«Il ne va pas s’asseoir et attendre que les choses se passent, il sait qu’il devra y arriver lui-même et nous l’encourageons et l’entraînons et nous savons qu’il a cette qualité et cette classe.

« Tout le monde traverse parfois une période difficile et Anthony travaille dur, c’est l’essentiel. »

Anthony Martial a eu du mal à trouver la régularité devant le but tout au long de la saison. Photo par Martin Rickett / PA Images via Getty Images

Solskjaer espère avoir Edinson Cavani disponible pour le voyage à Chelsea dimanche après que l’international uruguayen ait raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure.

La bonne forme de Chelsea sous le nouveau patron Thomas Tuchel a intensifié la course pour les quatre premiers et même si United occupe la deuxième place du tableau, Solskjaer ne prend pas la qualification de la Ligue des champions pour acquise.

« Je pense que ça va être une longue course », a-t-il dit. « Je ne pense pas que les positions seront décidées tôt, avec cette saison c’est imprévisible, nous avons vu des équipes traverser de mauvaises phases puis une course et qui sait ce qui va se passer avec les blessures et comment les joueurs réagissent aux circonstances. C’est le plus court, longue saison avec des tas de jeux.

« Pour moi, chaque match est énorme et bien sûr Chelsea, nous savons à quel point cela va être difficile et à quel point cela va être important pour nous. »

Le voyage à Stamford Bridge démarre une période mouvementée pour United avec des matchs contre Manchester City et West Ham United avant la trêve internationale fin mars.

« C’est toujours 38 matchs pour chaque équipe, si vous obtenez une course bonne ou mauvaise, cela pourrait avoir un impact sur vous en tant que groupe et sur la culture », a ajouté Solskjaer.

«Pour nous, rebondir après quelques revers que nous avons eu et traverser maintenant, c’est une période importante.

« Notre mentalité est vraiment bonne et nous attendons ces matchs avec impatience. Nous savons que Thomas est entré et cela a un peu changé à Chelsea et ce sera un grand défi pour nous. »