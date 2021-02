Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il avait eu des entretiens de force avec Paul Pogba sur l’avenir du milieu de terrain, mais qu’il avait refusé de se demander s’il signera un nouveau contrat à Old Trafford.

– Neuf choses incroyables à propos de la victoire 9-0 de United contre les Saints

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Pogba a moins de 18 mois pour son contrat actuel et l’agent Mino Raiola a déclaré publiquement en décembre que le Français ne signerait pas de prolongation.

Le joueur de 27 ans a atteint une bonne forme et a été élu joueur du mois de United pour janvier, ce qui a donné l’espoir qu’il pourrait effectuer un demi-tour sur son avenir.

Mais même après des discussions avec le vainqueur de la Coupe du monde, Solskjaer ne donne rien.

«Nos conversations restent privées», a-t-il déclaré. «Les spéculations sur Paul seront toujours là, nous avons un bon dialogue ouvert avec Paul donc ce dont nous parlons et comment nous voyons cette situation reste entre nous.

« Je suis juste heureux qu’il soit concentré et qu’il joue vraiment bien et qu’il soit heureux en lui-même et c’est important, vous pouvez voir Paul s’amuser avec le football avec un maillot rouge. »

Des sources ont déclaré à ESPN que le Real Madrid et la Juventus étaient intéressés par Pogba, mais il y a des doutes à United quant à savoir si l’un ou l’autre des clubs pourrait se le permettre cet été alors que l’impact financier de la pandémie de coronavirus continue de mordre.

Les spéculations sur l’avenir de Pogba devraient se poursuivre tout au long de la seconde moitié de la saison, mais Solskjaer ne craint pas que le problème ne devienne une distraction.

« Paul est un joueur de Man United de bout en bout », a déclaré le manager de United. « Il est venu ici depuis deux fois; il est venu comme un gamin, il a appris l’histoire du club, la passion du club qu’il veut faire de son mieux pour Man United quand il est ici et je pense que nous avons vu ça, qu’il se soucie vraiment de son équipe et il essaie de réussir comme tout le monde. «

La fenêtre de transfert de janvier étant fermée, Solskjaer et son équipe se sont déjà tournés vers le marché d’été. Que Pogba reste ou part, ou où United termine dans la ligue, le club devrait dépenser à nouveau à la fin de la saison et Solskjaer a averti ses joueurs qu’ils feront face à plus de concurrence pour les places alors que l’équipe continue d’évoluer.

«Nous faisons la même planification, la même préparation, mais bien sûr, la pandémie a changé le marché et cela a changé le monde et cela pourrait affecter ce que nous pouvons faire», a déclaré Solskjaer. «Nous devons juste voir où nous en sommes dans les prochains mois bien sûr, mais nous regardons les joueurs et les cibles comme nous le ferions normalement.

« Nous avons fait de très bonnes affaires dans les dernières fenêtres qui me semblent et ce n’est pas comme des changements en gros que nous devons faire, c’est une contribution et un ajout étranges à l’équipe.

«Si vous ne pouvez pas gérer la concurrence et que vous voulez réussir, vous êtes au mauvais endroit.

« Personne n’a la garantie d’une place dans l’équipe comme une carte d’abonnement ici, vous devez jouer pour faire partie du succès de Man United et j’en ai fait partie moi-même avec l’arrivée des attaquants et vous devez juste le faire. Relevez le défi de front.

« Nous avons recruté des joueurs en lesquels nous croyons, mais cela a également poussé certains des autres joueurs à jouer et à s’assurer qu’ils continuent de jouer. »