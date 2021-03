David Beckham a déclaré à ESPN que son ancien coéquipier de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, faisait un « travail incroyable » à Old Trafford.

Beckham et Solskjaer ont connu sept années de succès ensemble à United entre 1996 et 2003, remportant cinq titres de Premier League, la Ligue des champions et une FA Cup.

United est deuxième de la ligue cette saison et est sur la bonne voie pour enregistrer consécutivement les trois premières places pour la première fois depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013.

Solskjaer a également été critiqué cette saison après que le club ait été expulsé de la Ligue des champions en phase de groupes et a subi une baisse de forme après être passé en tête du classement en janvier, mais Beckham pense que le Norvégien est l’homme idéal pour le poste.

«J’ai vu certaines critiques, mais je suppose que lorsque vous êtes manager de Man United et qu’ils ont connu du succès au fil des années, il y aura toujours un moment où les gens sont critiqués, que ce soit les joueurs, que ce soit les propriétaires, que ce soit le manager », a-t-il déclaré à ESPN dans une interview exclusive.

« Ole est dans le match depuis assez longtemps pour pouvoir accepter n’importe quelle sorte de critique. Il est très calme, il continue son travail, et je pense qu’il a fait un travail incroyable à United.

« Les résultats commencent à le montrer. Espérons que cela continue parce que les fans aiment Ole, nous aimons tous Ole et nous voulons tous qu’il fasse bien. Donc, quand la critique vient, c’est une personne qui peut la supporter. »

Le propriétaire de l’Inter Miami, Beckham, a également déclaré que l’Angleterre pouvait remporter le championnat d’Europe reprogrammé cet été.

L’Euro 2020 devrait se dérouler comme prévu en juin après le report du tournoi l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19 et l’ancien capitaine anglais est convaincu que l’équipe de Gareth Southgate peut soulever le trophée pour la première fois.

« Au fil des ans, j’ai toujours fait la même chose, même lorsque je jouais pour l’Angleterre et que nous allions en Coupe du monde et en Championnat d’Europe », a ajouté Beckham.

« A chaque fois que quelqu’un me dit: » OK, allons-nous gagner? » Je dirais toujours oui. Que nous l’ayons fait ou non, je suis toujours fier de mon pays et je suis évidemment fier du nombre de fois où j’ai joué pour l’Angleterre et été capitaine de l’Angleterre, les championnats d’Europe et Les coupes dans lesquelles j’ai joué donc je vais toujours dire oui, nous gagnerons. «