Solskjaer de Man United fait exploser le calendrier de la Premier League: la course au titre est impossible

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que la Premier League avait privé Manchester United de la possibilité de pousser Manchester City jusqu’au bout dans la course au titre en raison d’un calendrier de rencontres « dangereux » pour les joueurs.

City a encore besoin de deux points pour être sacré champion après avoir été battu par Chelsea et United a suivi avec la victoire sur Aston Villa.

L’équipe de Solskjaer joue deux fois en l’espace de 50 heures – contre Leicester mardi et Liverpool jeudi – avant que City ne joue à Newcastle vendredi et le Norvégien a déclaré qu’il serait « impossible » de gagner les deux matchs tout en veillant à la sécurité de son joueurs.

« J’aurais aimé pouvoir dire que nous allons jouer à fond dans tous les matchs, mais c’est impossible », a déclaré Solskjaer.

« C’est le plus dur pour moi de savoir que si je joue ce XI mardi et de nouveau jeudi, c’est impossible, je prends trop de risques en les blessant.

« En parlant d’intégrité dans la ligue et tout ça, ne me blâmez pas quand je dois faire des changements parce que je le dois. Ce n’est pas sûr pour eux de jouer les quatre. [fixtures in eight days] donc je dois établir des priorités. «

Solskjaer a joué près de son équipe la plus forte lors de la victoire 3-1 à Villa Park dimanche, mais il devrait y avoir une forte rotation pour la visite de Leicester à Old Trafford mardi.

David de Gea, Eric Bailly, Alex Telles et Donny van de Beek sont tous prêts à entrer, tandis que l’entraîneur de United a également suggéré aux jeunes Amad Diallo, Shola Shoretire et Hannibal Mejbri de jouer.

« Ils sont définitivement en lice », a ajouté Solskjaer. Ils font partie de la première équipe, ils s’entraînent avec nous tous les jours, alors je pense que certains des jeunes garçons auront définitivement une apparition.

« Si ça arrive vers la fin ou ça commence, je ne sais pas parce que je ne sais pas comment seront les joueurs mardi quand on les verra.

« Nous allons nous asseoir avec les scientifiques du sport, nous pouvons avoir une équipe théorique maintenant mais nous devrons voir comment ils réagissent quand ils entreront. [on Monday] et le mardi matin, puis choisissez une équipe mardi après-midi. «