Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il espérait que « de nouvelles jambes » donneraient à son équipe l’avantage sur Manchester City lors de leur demi-finale de la Coupe Carabao mercredi ((mercredi à 14h45 HE, en direct sur ESPN +).

United a eu quatre jours pour se préparer au derby après avoir battu Aston Villa 2-1 vendredi, tandis que la rencontre à Old Trafford intervient 72 heures seulement après la victoire 3-1 de City sur Chelsea dimanche.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Ogden: la victoire de la Carabao Cup peut donner à Man Utd un tremplin vers le succès

City a eu plus d’une semaine entre les matchs à Noël lorsque leur voyage à Everton a été reporté après que l’équipe de Pep Guardiola a renvoyé un certain nombre de tests positifs pour COVID-19.

« Nous avons eu quatre jours maintenant après Villa, donc j’espère que nous avons des jambes plus fraîches », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse mardi.

«C’est une saison difficile mais nous profiterons des rotations que nous avons effectuées. Cela sera important d’avoir des jambes fraîches.

« Avec City contre Chelsea, la fraîcheur, la netteté et l’intensité qu’ils avaient, ce n’était pas une surprise car ils avaient quelques jours supplémentaires pour se préparer. »

Prochains jeux LIVE sur ESPN + (US):

LUNDI JAN. 4

• Chennaiyin – Hyderabad (8 h 55 HE)

MARDI JAN. 5

• Bengaluru v Mumbai City (8h25 HE)

• Linares contre Séville (13 h 00 HE)

• Zamora v Villarreal (13 h 00 HE)

• Tottenham v Brentford (14h30 HE)