Solskjaer de Man United défend la décision «correcte» de mettre Ronaldo sur le banc pour le choc d’Everton

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a défendu sa décision de laisser Cristiano Ronaldo au repos avant le match nul 1-1 contre Everton samedi.

Ronaldo a marqué cinq buts depuis son retour à Old Trafford, mais a été laissé sur le banc contre Rafael Benitez avec Paul Pogba et Jadon Sancho.

Ronaldo est arrivé avec United menant 1-0 grâce au but d’Anthony Martial, mais a été repoussé par l’égalisation d’Andros Townsend.

Lorsqu’on lui a ensuite demandé si c’était la bonne décision de mettre l’attaquant portugais sur le banc, Solskjaer a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret.

« Vous prenez des décisions tout au long d’une longue, longue saison et vous devez gérer la charge de travail des joueurs et la décision était, pour moi, la bonne aujourd’hui », a déclaré Solskjaer.

« Anthony Martial a bien fait, a marqué un bon but, [Edinson] Cavani avait besoin de minutes, il a eu une heure, aurait pu avoir un but, un grand centre et une grande chance pour lui, nous devons parfois prendre ces décisions. »

Cristiano Ronaldo a débuté sur le banc pour la première fois depuis son retour à Manchester United. Photo de Martin Rickett/PA Images via Getty Images

United n’a remporté que deux de ses six derniers matchs alors qu’ils se dirigent vers la pause internationale et font face à une série de matchs difficiles à la reprise de la Premier League.

L’équipe de Solskjaer affronte Leicester City, Tottenham Hotspur, Liverpool et Manchester City lors de leurs quatre prochains matches de championnat ainsi que deux affrontements décisifs en Ligue des champions avec l’équipe italienne Atalanta.

« Chaque match est un gros match à Man United, donc c’est un gros mois », a ajouté Solskjaer.

« Ce fut un gros mois, beaucoup de changements se sont produits au club le mois dernier, donc nous devons juste être concentrés, assurez-vous de bien utiliser la pause internationale, nous en tant qu’entraîneurs, qui restons à la maison, les autres qui partent avec leurs équipes nationales reviennent avec de l’énergie, une concentration claire, un bon état d’esprit et font bien.

« L’état d’esprit est bon et les joueurs ont soif de s’améliorer. Aujourd’hui, nous avons dominé le match, nous ne pouvions tout simplement pas obtenir le deuxième but dont vous avez besoin dans des matchs comme celui-ci car Everton, comme nous le savions depuis la saison dernière, peut marquer un but de nulle part. «

Le milieu de terrain de United Bruno Fernandes a également critiqué l’affichage de l’équipe en deuxième mi-temps et a déclaré que les joueurs devaient commencer à tirer les leçons des erreurs répétées.

« Je pense que nous avons très bien joué en première mi-temps, créé beaucoup d’occasions. En deuxième mi-temps, nous ralentissons, encore une fois nous commettons cette erreur », a-t-il déclaré à MUTV. « Nous devons apprendre et le moment est venu. Nous ne pouvons plus le faire.

« Nous l’avons fait tellement de fois. Nous ne pouvons pas le ralentir lorsque nous gagnons. Nous devons le rendre plus rapide, marquer un ou deux autres, puis après cela, vous pouvez le ralentir un peu et les faire courir plus. »

Fernandes, capitaine de l’équipe en l’absence de Harry Maguire, a déclaré qu’une autre mauvaise habitude à laquelle il fallait remédier était de concéder des contre-attaques.

Le but égalisateur d’Everton est venu d’une pause après un corner de United pris par Fernandes.

« Nous devrions apprendre parce que ce n’est pas la première fois que cela se produit, nous devons faire quelque chose, changer quelque chose parce que quelque chose ne fonctionne pas pour concéder autant de compteurs.

« Il s’agit des joueurs sur le terrain qui font quelque chose, pas de quelqu’un d’autre. Nous devons commettre une faute, arrêter le match, je dois prendre un meilleur virage, beaucoup, beaucoup de choses doivent être meilleures.

« Ce n’est pas assez bon, nous devrions avoir plus de points, mais c’est ce que nous avons maintenant. Nous devons maintenant attendre avec impatience ce que nous pouvons faire jusqu’à la fin de la saison. »

Des informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.