Ole Gunnar Solskjaer a sanctionné le transfert de prêt de Jesse Lingard à Manchester United lors du mercato de janvier et la décision finale appartient désormais au conseil d’administration du club, ont déclaré des sources à ESPN.

Solskjaer a tenu à garder Lingard à Old Trafford avant une deuxième moitié de saison bien remplie mais, après des discussions avec le milieu de terrain, a convenu qu’il devrait être autorisé à se déplacer pour trouver un football régulier en équipe première.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Malgré un intérêt important de l’étranger, Lingard, 28 ans, tient à rester en Premier League et Newcastle United, Tottenham Hotspur, West Ham United, Sheffield United et West Bromwich Albion font partie d’une foule de prétendants.

Le manager de l’Angleterre Gareth Southgate et son assistant Steve Holland ont donné des références élogieuses à un certain nombre de managers après que Lingard ait joué un rôle clé dans la course aux demi-finales de la Coupe du monde en 2018.

Une décision finale sur l’avenir immédiat de Lingard devrait être prise dans les prochains jours. Lingard a trouvé des opportunités difficiles à trouver cette saison, avec seulement trois fois et en partant deux fois.





Ses deux départs sont intervenus en coupes, contre Luton en Carabao Cup en septembre et contre Watford en FA Cup plus tôt ce mois-ci. Il n’a pas encore joué en Premier League cette saison et a été inclus pour la dernière fois dans l’équipe du jour du match pour un match de championnat contre Aston Villa le jour de l’An.

United a déclenché une prolongation d’un an du contrat de Lingard avant Noël qui le maintiendra au club jusqu’en 2022, mais il est désespéré pour le football en équipe première et a demandé l’autorisation de partir en prêt.

Il a marqué 33 buts en 210 matchs pour United depuis son entrée à l’académie et ses débuts sous Louis van Gaal en 2014. Il a marqué des buts cruciaux lors de la finale de la FA Cup 2016 sous Van Gaal et de la finale de la Coupe de la Ligue 2017 sous Jose Mourinho.

Capées 24 fois par l’Angleterre, des sources ont déclaré à ESPN que Southgate et la Hollande souhaitaient que Lingard obtienne des matchs réguliers et se remette en lice pour l’équipe nationale.