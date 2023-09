Solskjaer critique les anciens joueurs de Man United dans une interview

L’ancien manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a critiqué les anciens joueurs et affirmé que la signature de Cristiano Ronaldo était une erreur. L’entraîneur a fait ces affirmations lors d’une récente interview avec L’Athlétisme. Il s’agissait de sa première discussion approfondie avec les médias depuis son licenciement de United il y a près de deux ans.

L’entraîneur norvégien a déclaré au média que certains de ses anciens joueurs avaient une vision exagérée d’eux-mêmes. « Certains n’étaient pas aussi bons que leur propre perception d’eux-mêmes. Je ne citerai pas de noms, mais j’ai été très déçu lorsqu’un couple a refusé la chance d’être capitaine », a proclamé Solskjaer. « J’ai également été déçu lorsque d’autres ont dit qu’ils ne joueraient pas ou ne s’entraîneraient pas parce qu’ils voulaient se frayer un chemin. »

L’entraîneur affirme que la signature de Ronaldo « s’est avérée fausse »

Solskjaer a contribué au retour de Cristiano Ronaldo au club à l’été 2021. La superstar portugaise a fait son retour à Old Trafford après 12 ans d’absence de l’équipe. Même s’il n’y a aucun doute sur les capacités de Ronaldo, beaucoup ont remis en question cette décision, surtout avec le temps.

« C’était une décision très difficile à refuser et j’ai senti que nous devions la prendre, mais elle s’est avérée mauvaise », a déclaré Solskjaer à propos de la signature de Ronaldo. « C’était tellement bien quand il a signé et les fans ont ressenti cela lors de ce match de Newcastle, quand Old Trafford était en pleine forme (après que Ronaldo ait marqué deux fois lors d’une victoire 4-1). Il était toujours l’un des meilleurs buteurs du monde, il avait l’air fort.

« Quand on est en groupe, il faut que tout le monde tire dans la même direction. Quand les choses n’allaient pas bien, on pouvait voir certains joueurs et certains ego sortir.

Solskjaer a de l’empathie pour l’actuel manager de United au milieu de problèmes avec les joueurs

Le média a ensuite interrogé Solskjaer sur la position actuelle de Ten Hag chez les Red Devils. L’actuel patron connaît des difficultés lors de sa deuxième saison à la barre. United n’a remporté que deux victoires lors de ses cinq premiers matches de Premier League de la saison. Même s’il n’en est qu’à ses débuts, le club occupe actuellement la 13e place du classement de l’élite.

« Je sais ce que [ten Hag] Traverse. C’est un travail de rêve, mais c’est difficile », a déclaré Solskjaer. « Vous avez affaire à des humains avec tous leurs problèmes et leurs antécédents – ce n’est pas une simulation informatique. Mais la plupart sont de bons professionnels qui veulent réussir. Certains pensent d’abord au numéro un, la plupart pensent au club.

Solskjaer devrait prendre ses nouvelles fonctions d’observateur technique de l’UEFA mercredi. Cela permet à l’ancien manager de regarder et d’analyser les matchs de Ligue des Champions au cours de la saison. Néanmoins, l’ancien patron de United affirme qu’il souhaite bientôt reprendre le métier d’entraîneur. Solskjaer n’a dirigé aucun club depuis son départ des Diables Rouges en novembre 2021.

PHOTO : IMAGO/PA Images