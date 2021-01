Timothy Fosu-Mensah sera autorisé à quitter Manchester United en janvier, a confirmé Ole Gunnar Solskjaer.

Le contrat du défenseur expire cet été et il a récemment rejeté une nouvelle offre du club.

Fosu-Mensah a rejoint United à l’âge de 16 ans de l’académie de l’Ajax, mais n’a pas été en mesure de décrocher une première place dans l’équipe.

Le Néerlandais n’a encore que 23 ans et à six mois de son contrat avec United, le club lui permettra de chercher de nouveaux pâturages si la bonne offre entre en jeu.

«Je ne sais pas si Timo va rester ou [if] il va prendre une option maintenant », a déclaré Solskjaer aux journalistes.

«Il n’a pas assez joué, alors bien sûr il a été autorisé à parler aux clubs, en vue de partir maintenant en janvier.

«C’est difficile quand vous avez de bons joueurs, des joueurs talentueux et que vous ne pouvez pas leur donner du temps de jeu. Il est maintenant au stade où il doit aller jouer à nouveau.

« Ça pourrait être [at the] fin janvier, ou c’est peut-être l’été qu’il trouve ailleurs. Alors il travaille dur, Tim, il est prêt pour un déménagement pour n’importe quel club pour lequel il se sent prêt.