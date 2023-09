Solskjaer admet que le retour de Ronaldo à Man United « s’est mal passé »

Ole Gunnar Solskjaer a reconnu que la décision de ramener Cristiano Ronaldo à Manchester United alors qu’il était entraîneur « s’était avérée erronée ».

Le retour de Ronaldo à United en août 2021 n’a pas été à la hauteur des attentes, le Portugais étant parti dans des circonstances acrimonieuses et rejoignant Al Nassri en Arabie Saoudite un peu plus d’un an plus tard.

« C’était une décision très difficile à refuser et j’ai senti que nous devions la prendre, mais elle s’est avérée mauvaise », a déclaré Solskjaer dans une interview accordée à The Athletic. « C’était tellement bien quand il a signé et les fans ont ressenti cela lors de ce match de Newcastle, quand Old Trafford était en pleine forme. [after Ronaldo scored twice in a 4-1 win].

« Il était toujours l’un des meilleurs buteurs du monde, il avait l’air fort. »

Le Norvégien a déclaré qu’il sympathisait avec l’actuel titulaire Erik ten Hag qui est sous pression après un mauvais début de saison.

United a perdu trois de ses cinq premiers matches de Premier League et affrontera le Bayern Munich plus tard mercredi dans un début de campagne intimidant en Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo a marqué 18 buts en Premier League lors de sa première saison à Manchester United, mais son retour a été de courte durée. Visionhaus/Getty Images)

Solskjaer, qui a été limogé en novembre 2021 après un peu moins de trois ans à la tête d’une série de mauvais résultats, a déclaré que gérer le club d’Old Trafford est particulièrement difficile étant donné que des comparaisons sont automatiquement faites avec le règne chargé de trophées d’Alex Ferguson.

« Je sais ce qu’il traverse. C’est un travail de rêve, mais c’est difficile », a déclaré Solskjaer.

« Vous avez affaire à des humains avec tous leurs problèmes et leurs antécédents — ce n’est pas une simulation informatique. Mais la plupart [players] sont de bons professionnels qui veulent bien faire. Certains pensent d’abord au numéro un, la plupart pensent au club. »

Solskjaer a déclaré que United avait désormais du mal à recruter le type de joueurs qui, autrefois, n’auraient eu besoin que de peu de persuasion pour les rejoindre, affirmant que le club avait raté des cibles clés telles que Jude Bellingham, Harry Kane et Declan Rice.

« Les attentes sont très élevées mais nous ne pouvons pas vivre à la même époque que lorsque je jouais », a-t-il déclaré. « Nous avions Arsenal et Chelsea comme rivaux vers la fin. Maintenant, la plupart des équipes ont de l’argent ou même si elles n’en ont pas, elles n’ont pas besoin de vendre.

« À l’époque, Wayne [Rooney] et Cristiano étaient les meilleurs jeunes joueurs et nous les avons recrutés. Maintenant, United ne peut pas simplement aller acheter [Brighton striker] Evan Ferguson.

« Nous ne pouvions pas acheter les joueurs que j’ai mentionnés au club. Nous voulions vraiment Jude Bellingham – c’est un joueur de Man United. [type of] joueur, mais je respecte qu’il ait choisi Dortmund. C’était probablement raisonnable.

« J’aurais signé Kane tous les jours de la semaine et j’avais cru comprendre qu’il voulait venir. Mais le club n’avait pas le budget avec les contraintes financières dues au COVID-19, il n’y avait pas de gouffre sans fond. »

Solskjaer n’a jamais remporté de trophée en tant qu’entraîneur à United, le plus proche étant la finale de la Ligue Europa 2021 lorsqu’ils ont perdu contre Villarreal aux tirs au but. Son règne a pris fin après une raclée 4-1 à Watford il y a près de deux ans – une performance que Solskjaer a déclaré qu’il savait qu’elle lui ferait perdre son emploi.

« Personne ne me l’a dit, mais je l’ai su à la mi-temps contre Watford », a-t-il déclaré. « Nous ne ressemblions pas à une équipe de Man United ; les joueurs ne couraient pas les uns pour les autres. À la mi-temps, j’ai dit aux joueurs que ce serait probablement la dernière fois que nous travaillerions ensemble et que nous jouerions avec fierté.

« Nous avons presque inversé la tendance, jusqu’à ce qu’Harry Maguire soit expulsé. »

