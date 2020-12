Ole Gunnar Solskjaer pense qu’Anthony Martial a enfin surmonté les retombées acrimonieuses de son carton rouge contre Tottenham à Old Trafford.

Martial a été limogé au début de la défaite 6-1 au début du mois d’octobre et a depuis lutté pour la forme et la cohérence.

Cela a conduit à une surveillance accrue du Français de 25 ans, qui n’a réussi qu’un seul but en Premier League cette saison.

Mais Solskjaer reste un grand partisan de Martial et l’a exhorté à améliorer ses statistiques et à les faire compter.

« Anthony a fait des contributions importantes ces derniers temps », a déclaré Solskjaer. «Aide, marque le but et devient plus en forme.

«Il sait que je suis d’accord avec lui. Ses statistiques de course contre Leeds ont établi une nouvelle norme sur laquelle je veux qu’il s’appuie. »

Mais le facteur crucial dans l’amélioration de Martial est qu’il semble avoir retrouvé sa confiance en lui.

« Peut-être que sa confiance a été meurtrie par ce qui s’est passé », a expliqué Solskjaer, faisant référence au limogeage contre les Spurs. «Et il a dû accepter quelques critiques. Mais je suis ravi de lui et il va aller mieux.