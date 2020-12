Ole Gunnar Solskjaer s’est ouvert sur la pression à Manchester United et a admis qu’il avait fait une sérieuse introspection avant de prendre le poste.

Solskjaer célèbre samedi deux ans aux États-Unis sur la sellette, son aptitude à occuper le rôle faisant toujours l’objet de débats féroces, encore plus après leur sortie en milieu de semaine de la Ligue des champions.

Le joueur de 47 ans était flegmatique lorsqu’on lui a demandé comment il gérait le contrôle constant qu’il subissait, mais a révélé qu’il devait être sûr de pouvoir le gérer avant d’assumer sans doute le plus gros travail du football.

« Il y a toujours de la pression sur vous lorsque vous gérez Manchester United », a déclaré Solskjaer. «C’est quelque chose auquel je devais penser lorsque j’ai accepté le rôle.

«Ai-je ce qu’il faut pour être dans une telle situation? Pouvez-vous gérer les revers? Pouvez-vous gérer le succès? Je crois pouvoir.

«J’ai autour de moi une équipe fantastique que j’utilise comme partenaire d’entraînement pour les discussions, et même la conversation avec le club continue tout le temps.

« C’est un dialogue ouvert et continu, et quand vous venez travailler le lendemain, vous voyez la qualité des joueurs que vous avez et vous voulez travailler avec eux. »

Malgré la perte de trois de ses premiers matches de championnat à domicile cette saison, United s’est remis de la victoire pour remporter ses quatre derniers matchs pour ne rester qu’à deux points de la quatrième place.