Ed Woodward n’aime pas l’expression «au bord du gouffre». C’est trop simple, selon le vice-président exécutif de Manchester United, car cela implique que le prochain résultat peut déterminer s’il soutiendra ou licenciera un manager. Il en a licencié trois depuis qu’il a obtenu le poste le plus élevé à Old Trafford en 2012 – David Moyes, Louis van Gaal et Jose Mourinho – mais jamais, dit-il, à cause d’un seul résultat. Chaque fois, insiste-t-il, il a regardé la situation dans son ensemble ou le voyage, le chemin, la trajectoire – comme vous voulez l’appeler.

Et c’est pourquoi il a dit à ses proches cette semaine que la hache ne planait pas au-dessus d’Ole Gunnar Solskjaer. En fait, Woodward reste convaincu qu’il a trouvé le bon homme pour remporter le premier titre de Premier League du club depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

Cela a été quelques jours difficiles pour le manager norvégien, d’abord face aux retombées de l’agent Mino Raiola disant au monde que l’un de ses clients de haut niveau, Paul Pogba, voulait partir, puis en regardant son équipe quitter la Ligue des champions avec une défaite 3-2 face au RB Leipzig.

Manchester City sera le prochain à Old Trafford samedi. Alors que Solskjaer a un bon bilan contre Pep Guardiola, remportant trois de ses cinq rencontres et trois de quatre la saison dernière, c’est aussi un match dangereux pour un manager, sinon sous pression, certainement sous le feu, de naviguer après un tel revers démoralisant en milieu de la semaine.

Solskjaer est convaincu qu’il a le soutien à long terme de Woodward et du conseil d’administration, mais il n’a pas non plus la tête dans le sable. Le Norvégien a lui-même dit que dans un club avec l’ambition de United, vous n’êtes jamais à plus de six matchs du sac et que de vous écraser hors de la Ligue des champions, combiné à une lourde défaite en derby et une mauvaise course à Noël, partirait. le Norvégien sur un terrain instable vient janvier.

Ole Gunnar Solskjaer est de nouveau sous pression après la sortie décevante de Man United à l’UCL, mais le Norvégien a-t-il encore le temps de renverser la vapeur à Old Trafford? Photo par Mario Hommes / DeFodi Images via Getty Images

Mais Woodward voit les choses différemment. En privé, il souligne des statistiques comme étant à seulement cinq points du haut du tableau avec un match en main, et seul Liverpool a récolté plus de points en Premier League depuis fin janvier. Il a déclaré à Solskjaer qu’il était prêt à affronter les revers – la défaite contre Leipzig est probablement la plus importante depuis sa nomination permanente en mars 2019 – et, surtout, que les jours de recrutement et de licenciement sont révolus. Moyes a eu moins d’une saison, Van Gaal a obtenu deux ans et Mourinho a été limogé après 30 mois. A chaque transition est venu un changement d’identité d’équipe et une stratégie de recrutement alternative. Woodward pense que Solskjaer a résolu ces deux problèmes et ne veut pas recommencer à zéro.

Autrement dit, cela signifie que tant que les résultats à court terme ne rendent pas sa position intenable, Solskjaer sera soutenu. Il y a eu des murmures, des fuites et des rumeurs dans les jours et les semaines qui ont précédé les licenciements de Moyes, Van Gaal et Mourinho, mais même après la triste défaite en Allemagne mardi, rien n’indique qu’il est en danger imminent.

Pourtant, tous les partisans n’ont pas autant de foi. Ils ne se retourneront jamais contre le joueur de 47 ans en masse après ce qu’il a accompli en tant que joueur, mais il y a des inquiétudes concernant son CV. Trois des rivaux de United en Premier League dans le nord-ouest de l’Angleterre sont tous dirigés par des entraîneurs qui ont remporté la Ligue des champions – Guardiola à City, Jurgen Klopp à Liverpool et Carlo Ancelotti à Everton. Ensuite, il y a Mourinho à Tottenham, et après le début difficile de Mikel Arteta cette saison à Arsenal, il a déjà remporté la FA Cup après moins d’un an à la tête. Solskjaer, quant à lui, a deux titres norvégiens avec Molde et a été relégué de la Premier League avec Cardiff.

D’autres partisans insistent sur le fait que Solskjaer a été abandonné par les Glazers, Woodward et d’autres personnalités de la direction. Après avoir terminé troisième la saison dernière et atteint trois demi-finales de coupe, Solskjaer voulait que quatre joueurs de haut niveau fassent de United de sérieux prétendants à la Premier League et à la Ligue des champions. Il n’en a eu qu’un – Donny van de Beek – plus deux ailiers adolescents et l’agent libre de 33 ans Edinson Cavani.

Il y a beaucoup d’admiration parmi les fans de United pour Mauricio Pochettino, toujours au chômage après avoir quitté Tottenham il y a un an, mais il y a un scepticisme quant à savoir si l’Argentin amènerait les joueurs à défier Guardiola et Klopp. Mourinho n’a pas beaucoup parlé de son passage à Old Trafford, mais a dit ceci: « Premièrement, le temps a parlé. Deuxièmement, les problèmes sont toujours là. » En d’autres termes, tous les problèmes ne peuvent pas être résolus en licenciant simplement le responsable.

Les restrictions sur les coronavirus devraient être assouplies à Manchester le 16 décembre et le derby de samedi à Manchester pourrait être le dernier match à Old Trafford joué à huis clos. Étant donné la capacité de United à frémir et à flop à tout moment, il est difficile de savoir quelle sera l’ambiance lorsque les supporters reviendront contre Leeds le 20 décembre ou si, après avoir perdu à Leipzig, la performance du derby sera provocante ou désastreuse.

Il n’y a qu’une seule certitude. Il faudra plus d’une mauvaise semaine pour laisser Solskjaer au bord du gouffre.