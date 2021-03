Solskajer ignore le slogan d’Alex Ferguson selon Andy Cole

C’est un club construit sur une riche tradition de football glorieux, triomphant et cavalier.

Mais au début de l’une des semaines les plus importantes de la saison, Manchester United se retrouve accusé d’avoir trahi son héritage face à ses rivaux directs.

Dimanche dernier, c’était un match nul 0-0 à Chelsea; ce dimanche, ils se rendent à Manchester City.

À la fin, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer pourrait être à 18 points de retard sur les leaders.

En sept matchs contre d’autres membres des « Big Six » établis cette saison, United n’a réussi qu’un seul but, et cela s’est traduit par une défaite 6-1 à domicile contre Tottenham au début de la campagne.

Dans le match nul et vierge et sans âme à Stamford Bridge, United n’a eu que six tirs, dont deux n’étaient pas cadrés.

Cela signifie qu’ils n’ont maintenant pas réussi à marquer à domicile et à l’extérieur contre Arsenal et Chelsea cette saison et qu’ils n’ont pas réussi à trouver le fond des filets contre les grands rivaux de Manchester City et de Liverpool.

Mercredi, ils se rendent au Crystal Palace, puis ce sont les leaders en fuite, l’ancien attaquant Andy Cole affirmant que son ancien club ne peut pas se permettre de faire un nouveau blanc contre un rival majeur.