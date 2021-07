Sols sans alcool Poetic Flare dans Sussex Stakes à Goodwood | Nouvelles de course

Sans alcool a battu les colts pour offrir au propriétaire Jeff Smith une célèbre victoire dans les Qatar Sussex Stakes à Goodwood

Réussie dans les Coronation Stakes à Royal Ascot en juin, la pouliche entraînée par Andrew Balding a tenté de tout faire à Falmouth à Newmarket la dernière fois, mais a dû donner le meilleur de lui-même à Snow Lantern, qui l’a reprise.

Le champion jockey Oisin Murphy était déterminé à retarder son défi à cette occasion et s’est assuré de jouer sa main tard.

Après un début de rythme lent, Century Dream a injecté de la vitesse loin de chez lui et a rattrapé quelques rivaux sur le pied arrière.

Kevin Manning s’est lancé à la poursuite du Poetic Flare préféré et, en entrant dans le dernier sillon, a frappé l’avant – mais le héros des 2000 Guinées de Jim Bolger et des St James’s Palace Stakes devait bientôt faire face à un plus grand défi, car sans alcool (7-2) s’est accéléré de manière impressionnante. et a gagné par une longueur et trois quarts.

Snow Lantern, qui aurait pu courir dans les enjeux de Nassau sur 10 stades plus tard dans la semaine, a regagné beaucoup de terrain en fin de semaine pour terminer troisième, à la même distance.

Smith a remporté la course pour la dernière fois en 1984 avec Chief Singer, alors qu’il a également goûté à la gloire de Goodwood avec Lochsong et Persian Punch.