Sols sales, zones humides mortes : les ventes des entreprises de Steve | Nouvelles locales

SALEM — La mort de Stephen C. Ingemi en 2018 a remis en question l’avenir de Steve’s Quality Market et de son voisin, Quality Liquors, deux détaillants bien-aimés du centre-ville tissés dans le tissu du couloir de Washington Street à Salem depuis des générations.

Au fur et à mesure que les documents de vente des propriétés aux nouveaux propriétaires étaient rédigés, cela s’est produit sans prêter attention à une bataille judiciaire qui se déroulait en arrière-plan. Mais cette bataille s’est étendue pour impliquer la vente de ces propriétés, qui, selon les plaignants, est une tentative de la famille Ingemi de vendre des actifs de valeur pour empêcher Overlook Acres de recouvrer des dommages-intérêts si elle l’emporte dans son procès contre les Ingemis.

Le procès Overlook Acres concerne le terrain « Ingemi », plusieurs parcelles entourant Cedar Road qui appartenaient au frère de Stephen C. Ingemi, John Ingemi. Un projet d’habitation de 280 logements, Overlook Acres, a été entièrement autorisé à construire sur le site jusqu’à ce que les promoteurs découvrent une contamination du sol vieille de plusieurs décennies – dont le nettoyage pourrait coûter des dizaines de millions de dollars – au cours d’études techniques préalables à la construction.

Les promoteurs ont intenté une action en justice contre la famille, alléguant que les enfants de John Ingemi avaient trompé Overlook en lui faisant croire que le site était propre alors qu’un document historique oublié depuis longtemps disait le contraire.

Les deux propriétés commerciales ont été vendues pour un montant total de 2 millions de dollars à de nouveaux propriétaires en juillet. La vente a eu lieu dans le cadre des efforts déployés par Overlook pour placer des pièces jointes sur ces propriétés, en cas de vente. Le procès se concentre par ailleurs sur les fiducies de John Ingemi et ses deux enfants, Kathleen et Stephen S. Ingemi. Stephen S. ne doit pas être confondu avec l’homonyme de Steve’s Quality Market, Stephen C. Ingemi, le frère de John et l’oncle de Stephen S..

L’avocat d’Ingemis, Thomas Delaney, a refusé de commenter cette histoire tandis que Richard Grundy, l’avocat d’Overlook, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La poursuite allègue un effort visant à « frustrer définitivement Overlook »

L’équipe juridique d’Overlook, dans ses dossiers déposés au tribunal en juin, a demandé au tribunal d’émettre une ordonnance de saisie pour 1,08 million de dollars avant la vente imminente des deux propriétés du centre-ville l’été dernier.

Overlook a qualifié les efforts de la famille Ingemi de vendre Steve’s Quality Market et Quality Liquors de tentatives visant à « cacher les actifs (appartenant à la famille) et à contrecarrer définitivement les efforts d’Overlook pour recouvrer les dommages », lit-on dans un affidavit de Grundy.

« Les défendeurs, reconnaissant la solidité des arguments du plaignant, liquident leurs actifs les plus précieux juste avant la déposition et l’attribution du procès », a-t-il écrit. « Sans ces propriétés/actifs, le demandeur n’aura aucun recours pour récupérer les dommages, les coûts et les frais encourus » suite à la demande d’approbation pour le projet de logement voué à l’échec.

Overlook demande 1,08 million de dollars pour compenser ce qu’il a payé en acomptes, frais de conception et d’ingénierie, ainsi que d’autres dépenses liées à l’obtention de l’autorisation complète du projet de construction, selon les documents déposés auprès du tribunal.

La pression d’Overlook pour obtenir la pièce jointe est intervenue après que la famille ait déjà vendu un bien immobilier cette année : le 264 Washington St., une propriété commerciale soutenant The Art Corner qui s’est vendue pour 415 000 $ le 28 avril.

« Le (28 avril), les défendeurs (Kathleen et Stephen S. Ingemi) ont vendu une propriété commerciale qu’ils détenaient en collaboration avec d’autres membres de la famille », a écrit Grundy dans son affidavit. « Les défendeurs détenaient cette propriété par l’intermédiaire du John M. Ingemi Trust, le fiduciaire initial étant le père des défendeurs. Cette propriété est détenue par la famille Ingemi depuis des décennies.

Grundy a soutenu que « les biens des accusés ont été presque exclusivement transmis par la famille et détenus par des membres de la famille Ingemi pendant de nombreuses décennies. La vente de ces avoirs est rare.

Et à la lumière de cela, a-t-il soutenu, les ventes sont suspectes.

« Sur la base d’un examen approfondi du registre des actes du comté d’Essex et de toute autre information publique disponible, les défendeurs, en tant qu’individus et fiduciaires, n’ont aucun avoir capable de satisfaire au recouvrement demandé dans cette affaire SI la vente de 36- Le 40 Margin St. (Steve’s Quality Market) et le 5 Gedney St. (Quality Liquors), ainsi que les entreprises associées, se produisent », lit-on dans l’affidavit de Grundy. « Et cela pourrait arriver n’importe quel jour. »

L’Ingemis s’est opposée à l’émission de la saisie, arguant initialement que les deux propriétés du centre-ville et leurs fiducies associées ne sont pas « parties à ce litige », selon des documents judiciaires. Ils ont fait valoir que les efforts d’Overlook étaient « destinés à grever les biens appartenant aux défendeurs ».

Suit se concentre sur ce que Kathleen Ingemi savait

Le procès d’Overlook indique que Kathleen Ingemi aurait assisté à une audience de la Commission de conservation en 1979 au sujet des terres contaminées, aux côtés de son père.

Dans son affidavit, Peter Lutts, partenaire de développement d’Overlook, a souligné que l’accord entre la fiducie Ingemi et Overlook « exigeait que les locaux soient livrés sans violation des lois sur la construction ou le zonage ». L’accord garantissait également « que les fiducies n’étaient au courant d’aucune violation des lois en vigueur en matière de zonage, de construction, de santé, d’environnement ou autres, et n’étaient pas au courant de la présence de matières dangereuses dans les locaux ».

Lutts a également écrit que Kathleen Ingemi a déclaré à un enquêteur environnemental qu’elle n’avait connaissance d’aucune limitation d’utilisation sur les propriétés, de tout « déversement ou autre rejet de produits chimiques ayant eu lieu sur la propriété » et de « tout indicateur évident qui pointe vers le… présence probable de contamination.

« J’ai depuis examiné des documents et des informations », a écrit Lutts, « qui indiquent que chacune de ces représentations faites par Kathleen Ingemi est fausse et a été faite sciemment et intentionnellement pour tromper Overlook. »

Lutts a ensuite souligné les procès-verbaux des réunions de la Commission de conservation des années 1970 et 1980, y compris au moins une réunion à laquelle Kathleen Ingemi aurait assisté.

« John Ingemi était présent avec sa fille Kathleen pour proposer de faire don à la Salem Conservation Commission d’une partie de ses terres… en échange d’une promesse de faire abandonner les poursuites intentées contre lui (l’autorité environnementale de l’État), », lit-on dans le procès-verbal du 7 août 1979. « Ces litiges découlent de sa négligence à nettoyer les matériaux prolérisés et autres décombres déversés dans cette zone. »

Dans son affidavit de juin dernier, Kathleen Ingemi a déclaré qu’elle comprenait « que l’essence de la poursuite civile qui est actuellement en cours contre moi, à la fois en tant qu’individu et en tant que syndic, est une allégation selon laquelle je savais ou j’avais des raisons de savoir que les locaux contenait des matières dangereuses.

« Je ne savais pas que les locaux contenaient des matières dangereuses », a-t-elle écrit.

Elle a également ajouté qu’elle avait examiné les procès-verbaux des réunions de la commission et « je ne me souviens pas avoir accompagné mon père à une réunion de la commission de conservation le 21 août 1979. À l’époque, j’avais 28 ans et je n’avais aucune implication dans les lieux. »

Alors que le procès-verbal de la réunion de la commission du 7 août 1979 note la présence de Kathleen aux côtés de son père, le procès-verbal de la réunion du 21 août 1979 ne montre aucune conversation sur les propriétés d’Ingemi ni la présence de John ou de Kathleen.

Dans son affidavit, Kathleen Ingemi a écrit que Steve’s Quality Market et Quality Liquors « se préparent à vendre l’entreprise et le terrain sur lequel ces entreprises sont exploitées depuis plus d’un an ».

Son affidavit a également identifié la nature tendue qui existe au sein de la grande famille Ingemi, avec toutes les parties présentes au conseil d’administration de chacune des entreprises et l’hostilité entre les membres. « Les conseils d’administration sont profondément divisés depuis des années car les membres des conseils d’administration ne sont pas tous des enfants des mêmes parents et ne s’entendent pas », a-t-elle écrit.

« La plupart des acteurs clés ont le même âge que moi », a écrit Kathleen Ingemi, 71 ans. « C’est pour cette raison qu’il a été décidé qu’il était temps de vendre. La vente n’a rien à voir avec le litige en cours.

La clôture des deux propriétés, indique son affidavit, « est provisoirement prévue pour avoir lieu au cours de la semaine du 26 juin 2023 ».

Accord trouvé, puis ventes enregistrées

Le 22 juin, Overlook et Ingemis ont annoncé avoir trouvé un accord et demandé au tribunal de retarder de plusieurs jours sa décision sur l’ordonnance de saisie afin de pouvoir rédiger et signer les documents nécessaires. Ils ont déclaré que « la clôture de la vente des propriétés qui font l’objet de la requête (d’Overlook)… n’aura pas lieu tant qu’il n’y aura pas d’accord entre les parties » ou que le tribunal n’aura pas rendu une ordonnance sur la requête d’Overlook. Les deux parties ont demandé conjointement au tribunal de « suspendre toute décision sur la requête en saisie pour le moment ».

Le tribunal a accueilli la demande le lendemain, le 23 juin, et a ordonné aux deux parties de déposer un rapport de situation avant le 29 juin si aucun accord ne pouvait être trouvé à cette date.

Depuis, aucun autre dossier judiciaire n’a été inscrit au rôle et les propriétés ont ensuite été vendues comme prévu.

Les transactions d’actes pour les deux parcelles ont été enregistrées auprès du registre des actes en juillet : le 36 Margin St. – Steve’s Quality Market – a été vendu à un nouveau 36-40 Margin Street Realty Trust pour 1,2 million de dollars le 20 juillet, et le 5 Gedney St. – Quality Liquors – a été vendu à un nouveau Jashiba Realty Trust pour 800 000 $ le 21 juillet.

Il n’y a eu aucune activité sur la combinaison depuis que l’une ou l’autre vente a été enregistrée. Un procès devant jury sur le procès devrait commencer le 21 février, avec une audience prévue le 3 janvier et une conférence finale le 13 février.

Contactez Dustin Luca au 978-338-2523 ou [email protected]. Suivez-le à facebook.com/dustinluca ou sur Twitter @DustinLucaSN.