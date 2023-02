Solomon Perel, Juif qui s’est fait passer pour les Jeunesses hitlériennes pour survivre à la guerre, décède à 97 ans

Solomon Perel, un Juif allemand qui a déjoué les nazis en se faisant passer pour un membre de la jeunesse hitlérienne pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire extraordinaire de survie qui a été dramatisée dans le film “Europa Europa” de 1990, est décédé le 2 février à son domicile de Givatayim , près de Tel-Aviv. Il avait 97 ans. Sa mort a été annoncée par Yad Vashem, le mémorial de l’Holocauste à Jérusalem. La cause était des complications d’une pneumonie, a déclaré un petit-neveu, Amit Brakin.

Pendant des décennies, M. Perel a vécu une vie tranquille dans sa maison d’adoption en Israël, fabriquant des fermetures à glissière pour gagner sa vie et élevant une famille. Ce n’est qu’à la retraite, après qu’un pontage cardiaque l’a forcé à passer des heures assis dans un parc à réfléchir, qu’il a commencé à raconter publiquement son histoire – une histoire qui, même dans les profondeurs sans fond des sagas de l’Holocauste, se démarque comme remarquable.

Il raconte les événements de sa vie dans un mémoire publié pour la première fois en français en 199o et traduit en anglais sept ans plus tard. Le livre a servi de base au drame acclamé “Europa Europa” de la réalisatrice Agnieszka Holland.

Le film divergeait parfois de l’expérience de M. Perel mais était néanmoins, insistait-il, une représentation fidèle de son odyssée et de ses énigmes alors qu’il revêtait l’uniforme de la jeunesse hitlérienne.

Portant une croix gammée sur la poitrine, le jeune homme anciennement connu sous le nom de Shlomo ou Solly portait le nom germanique de Josef, prenant l’identité d’un jeune nazi dans une tentative désespérée de survie.

“À ce jour, j’ai un enchevêtrement de deux âmes dans un seul corps”, a déclaré M. Perel au Washington Post en 1992.

« J’entends par là que le chemin vers Josef, la jeunesse hitlérienne que j’ai été pendant quatre ans, a été très court et facile. Mais le chemin du retour vers le Juif en moi, Shlomo, ou Solly, a été beaucoup plus difficile. Et ce n’est toujours pas fini.

“Je l’aime”, a déclaré M. Perel à propos du jeune nazi qu’il avait été en apparence, “parce qu’il m’a sauvé la vie”.

Shlomo Perel est né à Peine, une ville du nord de l’Allemagne près de Hanovre, le 21 avril 1925. Son père tenait un magasin de chaussures et sa mère était femme au foyer. Ils ont élevé M. Perel, ses deux frères aînés et sa sœur aînée dans un environnement religieux pratiquant, parlant yiddish à la maison même si leurs enfants parlaient allemand pour s’assimiler.

M. Perel se souvient d’une enfance heureuse jusqu’à ce qu’Hitler, après être devenu chancelier d’Allemagne en 1933, commence à introduire une législation antisémite et à fomenter la violence qui allait bouleverser la vie juive. M. Perel, le seul Juif parmi ses camarades de classe, a été expulsé de son école dans ce qu’il a rappelé comme l’expérience la plus douloureuse de sa jeunesse. Les Allemands se sont vu interdire de fréquenter le magasin de chaussures de son père et la synagogue de la famille a été attaquée.

Les parents de M. Perel étaient originaires d’Europe de l’Est et ont décidé en 1936 de déménager la famille dans la ville polonaise de Lodz. Trois ans plus tard, Hitler envahit la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale.

M. Perel et sa famille ont été placés dans le ghetto de Lodz, où des milliers de Juifs étaient enfermés dans des conditions déplorables. Ses parents l’envoyèrent avec un frère aîné dans l’est de la Pologne, alors sous contrôle soviétique, dans l’espoir qu’ils y aient de meilleures chances de survie.

“Je me souviens des derniers mots de mes parents”, a déclaré M. Perel des années plus tard dans une interview avec la publication indienne The Week. « Mon père m’a dit de ne jamais oublier que j’étais juif. Dieu me protégerait, croyait-il sincèrement. Ma mère a simplement dit : ‘Vas-y, tu dois vivre.’ »

M. Perel a été séparé de son frère et emmené dans un orphelinat géré par les Soviétiques dans la ville de Grodno, aujourd’hui en Biélorussie, où il a été inculqué à la philosophie socialiste. Il avait 16 ans quand Hitler envahit l’Union soviétique, son ancien allié. Le matin de l’invasion, se souvient-il, tous les enfants de l’orphelinat ont été réveillés de leur sommeil et invités à courir. Il a atteint la ville de Minsk, où il a été appréhendé.

“Les [Germans] nous ont encerclés dans un champ ouvert et nous ont ordonné de nous tenir en ligne, puis ce fut mon tour », a déclaré M. Perel au journal israélien Yedioth Ahronoth. “Le soldat allemand qui se tenait devant moi m’a ordonné de lever les mains et m’a demandé : ‘Es-tu juif ?'”

“Je savais que si je disais la vérité, je serais confronté à la mort immédiate”, a-t-il poursuivi. « J’ai dû choisir entre mon père qui me disait ‘reste toujours juif’ et ma mère qui me disait ‘tu dois vivre’. Heureusement, la voix de maman a prévalu et j’ai dit : « Non, je suis allemand. ”

Dans ce que M. Perel a décrit comme un “miracle”, l’officier allemand l’a cru et l’a absorbé dans son unité. M. Perel est devenu traducteur, traduisant à un moment donné pour le fils de Staline, Yakov Dzhugashvili, qui avait été fait prisonnier par les Allemands.

Impressionnés par ses capacités, les supérieurs de M. Perel le renvoyèrent en Allemagne pour rejoindre les Jeunesses hitlériennes. Parmi les autres jeunes hommes, que M. Perel décrivait comme des amis, il était connu sous le nom de Josef ou Jupp.

“Europa Europa” a décrit l’une de ses luttes constantes : chaque douche ou examen médical, qui aurait pu révéler que M. Perel était circoncis, était une menace pour sa survie. Il a été découvert lorsqu’un médecin militaire a tenté de le violer sous la douche.

Finalement, le médecin n’a pas dénoncé M. Perel en lui disant : « Sachez qu’il y a aussi une autre sorte d’Allemands.

« Il ne m’a pas dénoncé pour ne pas s’exposer comme homosexuel », a déclaré M. Perel au Yedioth Ahronoth. “Je connaissais son secret et il connaissait le mien, et après cet incident, il a pris soin de moi jusqu’à ce qu’il soit tué.”

M. Perel est resté avec la jeunesse hitlérienne jusqu’en 1945, nouant un lien profond avec une jeune fille allemande avec qui il est sorti et qu’il a décrite comme une nazie “fanatique”.

“J’étais schizophrène”, a déclaré M. Perel. “Pendant la journée, j’étais un jeune Allemand qui voulait gagner la guerre, je chantais des chansons contre les Juifs et criais” Heil Hitler “- et la nuit, au lit, je pleurais de nostalgie pour ma famille.”

M. Perel a finalement été envoyé au front, mais la capitulation allemande est intervenue peu de temps après. Il a été arrêté et brièvement détenu par les Américains.

“C’était une autre ironie”, a-t-il déclaré. « Un garçon juif en uniforme nazi en captivité américaine. J’aurais pu leur dire la vérité, mais il faisait jour et je pensais comme moi-même un nazi. Les Américains nous ont tous relâchés deux jours plus tard, car ils nous considéraient comme des mineurs. Mais, j’ai dû signer un document disant que je ne prendrais pas les armes contre les Américains. Comme si je le ferais.

Les parents et la sœur de M. Perel avaient péri pendant la guerre, ainsi que 6 millions d’autres Juifs. En 1948, après avoir servi comme traducteur pour l’armée soviétique, il a immigré dans ce qui était alors le mandat britannique de la Palestine, combattant dans la guerre d’indépendance israélienne avant de se marier et de fonder sa famille.

“Europa Europa”, dans lequel M. Perel a été interprété par Marco Hofschneider, a fait l’objet d’une controverse considérable lors de sa sortie, malgré de fortes critiques. La critique Janet Maslin, écrivant dans le New York Times, a observé qu’il “accomplit ce que chaque film sur l’Holocauste cherche à réaliser : il apporte une nouvelle immédiateté à l’indignation en localisant des détails spécifiques et déchirants qui transcendent le cliché”.

L’industrie cinématographique allemande, malgré les objections de nombreux cinéastes allemands, a refusé de soumettre l’œuvre à l’Oscar du meilleur film étranger. (Il a été nominé pour la meilleure adaptation de scénario.)

Les explications de l’hostilité au film variaient. Selon l’un d’eux, certains Allemands en avaient assez des efforts pour forcer le pays à affronter son passé de guerre. Selon un autre, la représentation du film d’un Juif qui s’est attaché à l’appareil nazi, bien que dans le seul but de survivre, était tout simplement trop inconfortable.

M. Perel, pour sa part, a embrassé la complexité de son histoire.

“Jupp a sauvé Shlomo en le jouant si bien qu’il est devenu une partie intégrante du monde nazi”, a-t-il déclaré au Post. «Il criait ‘Heil Hitler’ volontairement, pas comme un acte. Il se réjouit de leurs victoires. Il a pleuré leurs défaites. Et Shlomo le Juif fut oublié. Aujourd’hui les caractères sont inversés. Aujourd’hui Shlomo est le dominant. Et Jupp est également écarté. Mais il existe toujours.

M. Perel et son épouse, l’ancienne Dvora Morezky, se sont mariés en 1959. Elle est décédée en 2021. Leur fils Ronen “Noni” Perel est décédé en 2019. Les survivants comprennent un autre fils, Uziel Perel de Givatayim, et trois petits-enfants.

M. Perel a déclaré au Jerusalem Post qu’il était “pratiquement paralysé” par la question de savoir s’il avait “le droit de me comparer aux survivants de l’Holocauste et de placer mes souvenirs au même niveau que les leurs”.

“La réponse à laquelle je suis arrivé,” dit-il, “est que j’ai survécu à la guerre pour une raison, et c’est pour raconter mon histoire.”

Il est retourné en Allemagne pour parler avec ses anciens collègues âgés de la jeunesse hitlérienne, qu’il considérait toujours comme des amis, ainsi qu’avec des néonazis.