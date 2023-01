Solomon Peña restera derrière les barreaux en attendant son procès dans des fusillades au domicile de législateurs du Nouveau-Mexique

CNN

Le candidat républicain raté à la Chambre d’État du Nouveau-Mexique, accusé d’avoir orchestré des fusillades au domicile de responsables démocrates, restera en prison en attendant son procès, a déclaré un juge lundi.

Le juge du deuxième tribunal de district judiciaire, David Murphy, a déclaré que Solomon Peña constituait une menace pour les cibles des tirs et les membres de leur famille. Il a également souligné les antécédents de Peña en matière de condamnations pour crimes contre les biens et l’utilisation de véhicules volés, reflétant les tactiques que la police a utilisées lors des fusillades de décembre et début janvier.

La procureure Natalie Lyon a déclaré que Peña dirigeait une équipe qui avait tiré des coups de feu dans les maisons des élus. Un enquêteur a déclaré que Peña avait fourni les armes utilisées lors de la fusillade, suggéré l’utilisation de voitures volées pour éviter d’être identifié et était présent lors de la quatrième et dernière fusillade.

Le détective de la police d’Albuquerque, Conrad Griego, citant un témoin confidentiel, a déclaré que Peña s’était plaint qu’au moins une des fusillades s’était produite trop tard dans la nuit, avec des balles tirées trop haut dans la maison, ce qui diminuait les chances d’atteindre la cible.

« Il fournit les armes à feu. Il aide d’autres personnes à élaborer un plan », notamment en utilisant des véhicules volés, a déclaré Lyon.

L’avocate de Pena, Roberta Yurcic, a fait valoir que Peña n’avait jamais été trouvée en possession d’une arme à feu et a cherché à jeter le doute sur la crédibilité du témoin confidentiel.

L’audience de détention a eu lieu une semaine après que Peña, qui a perdu les élections de 2022 pour le district de House 14, a été arrêtée par une équipe SWAT de la police. Les autorités disent qu’il a embauché et conspiré avec quatre hommes pour tirer sur les maisons de deux législateurs d’État et de deux commissaires de comté depuis les élections – dans ce que le maire d’Albuquerque a décrit comme des attaques à motivation politique.

Personne n’a été blessé dans la fusillade, même si une balle a traversé la chambre d’un enfant alors que l’enfant était à l’intérieur.

Peña fait face à des accusations préliminaires de criminel en possession d’une arme à feu; tentative de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle ; sollicitation criminelle; et quatre chefs d’accusation chacun de tir dans une habitation occupée, de tir sur ou depuis un véhicule à moteur et de complot, conformément à un mandat.

Il est détenu sans caution depuis son arrestation.

“M. Peña et moi attendons avec impatience une enquête complète et équitable sur ces allégations », a déclaré Yurcic dans un communiqué. “J’ai l’intention de défendre pleinement M. Peña et de protéger farouchement ses droits tout au long de ce processus.”

Les allégations fausses et infondées concernant la fraude électorale ont explosé dans tout le pays ces dernières années et ont alimenté la colère et les menaces de violence contre les élus – même dans la politique locale.

Peña a perdu sa course contre le représentant de l’État démocrate Miguel Garcia de 26% à 74% le 8 novembre 2022. Une semaine plus tard, il a tweeté qu’il “n’avait jamais concédé” la course et recherchait ses options.

Selon la police d’Albuquerque, le domicile du commissaire du comté de Bernalillo Adriann Barboa a été abattu à plusieurs reprises le 4 décembre, le domicile du nouveau président de la Chambre d’État Javier Martinez a été abattu le 8 décembre, le domicile de l’ancienne commissaire du comté de Bernalillo Debbie O’Malley a été abattu le 11 décembre et La maison de la sénatrice d’État Linda Lopez a été abattue le 3 janvier.

L’affidavit du mandat d’arrêt de Peña identifie deux des co-conspirateurs présumés comme étant Demetrio Trujillo et José Trujillo. Selon un proche, Demetrio est le père de José.

“Il y a des raisons probables de croire que peu de temps après cette campagne infructueuse, il (Peña) a conspiré avec Demetrio, José et deux frères, pour commettre ces quatre fusillades au domicile d’élus locaux et d’élus”, a écrit la police d’Albuquerque dans l’affidavit. . “Salomon a fourni des armes à feu et des paiements en espèces et a personnellement participé à au moins une fusillade.”

La police d’Albuquerque a déclaré qu’elle enquêtait pour savoir si la campagne de Peña avait été financée en partie par l’argent provenant de la vente de stupéfiants qui avait été blanchi en contributions à la campagne.

Selon la police, José Trujillo, qui a fait don de 5 155 $ à la campagne ratée de Peña et a indiqué son métier de «caissier», a été arrêté le 3 janvier – la nuit de la dernière des quatre fusillades – sur un mandat d’arrêt en cours.

Un adjoint du shérif du comté de Bernalillo l’a trouvé avec plus de 3 000 dollars en espèces, près de 900 pilules de stupéfiants d’une valeur d’environ 15 000 dollars et deux armes à feu, dont l’une correspondait balistiquement à la fusillade de ce jour-là, a indiqué la police. Il a été arrêté au volant de la voiture de Peña, a déclaré un responsable de l’application des lois qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car l’enquête est en cours.

Les tentatives pour joindre les avocats des Trujillo n’ont pas abouti.

Peña avait déjà purgé près de sept ans de prison après une condamnation en 2008 pour avoir volé un grand volume de marchandises dans le cadre d’un “smash and grab scheme”, a rapporté l’affilié de CNN, KOAT.