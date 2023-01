Solomon Peña: Ce que nous savons de l’arrestation du candidat raté du GOP

Dans le dernier exemple de la façon dont le déni électoral de l’ancien président Donald Trump a attisé la montée de la violence politique aux États-Unis, Solomon Peña, un ancien candidat républicain à la Chambre du Nouveau-Mexique, a été arrêté plus tôt cette semaine pour avoir prétendument orchestré un complot visant à tirer sur quatre États et les maisons des responsables locaux après avoir refusé d’accepter sa défaite aux élections de novembre.

Un ardent partisan de Trump qui assisté à un rassemblement pro-Trump à Washington, DC, le jour de l’insurrection du 6 janvier 2021, Peña a perdu sa course pour le New Mexico House District 14 contre le démocrate sortant Miguel Garcia de plus de 47 points de pourcentage.

Mais il a refusé de concéder et aurait conspiré avec quatre individus pour mener à bien les fusillades à motivation politique. Il a payé au moins deux d’entre eux pour tirer sur les maisons des dirigeants démocrates alors qu’ils passaient dans des voitures volées. Il a également tenté de tirer avec un fusil AR-15 coincé au domicile de la sénatrice d’État Linda Lopez, selon la police.

Personne n’a été blessé dans les attaques, qui ont eu lieu entre novembre et début janvier. Mais comme l’a dit à NBC l’ancienne commissaire du comté Debbie O’Malley, l’une des responsables ciblées, Peña “aurait pu nous tuer”. Il fait actuellement face à au moins 15 chefs d’accusation, dont des coups de feu dans une habitation, des coups de feu depuis un véhicule à moteur, des voies de fait graves avec une arme mortelle et des accusations de complot et de sollicitation criminelle, mais pas de tentative de meurtre, selon des documents juridiques déposés devant un tribunal du Nouveau-Mexique.

L’ampleur du complot rend cette affaire inhabituelle – ce n’était pas un loup solitaire, mais quelqu’un qui cherchait à être élu et qui a engagé plusieurs personnes pendant plusieurs semaines dans la planification d’attaques ciblées contre les démocrates. Dans l’ensemble, cependant, la violence à motivation politique visant les responsables gouvernementaux et leurs familles est devenue de plus en plus courante, la violente attaque d’octobre dernier contre le mari de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi à leur domicile à San Francisco étant l’un des incidents les plus médiatisés.

“Il s’agit d’un exemple particulièrement choquant, mais qui rappelle également la manière dont les élus ont été impliqués dans la diffusion des théories du complot et la fomentation de la violence qui ont conduit à l’insurrection”, a déclaré Lindsay Schubiner, directrice des programmes au Western States Center, une organisation axée sur construire une démocratie inclusive. “Ce que nous voyons maintenant, ce sont les résultats de la façon dont Donald Trump a ouvert la porte pour accueillir des mouvements sectaires dans la politique dominante, et vous ne pouvez pas remettre ce génie dans la bouteille.”

Le complot expliqué

Peña a annoncé ses motivations sur Twitter avant les attentats. Il a fait valoir à la veille de l’élection que son adversaire devait «compter sur le gréement” pour gagner et déclaré le 9 novembre, après l’appel de la course, « je suis en désaccord. Je suis le roi MAGA. Quelques jours plus tard, il a reconnu qu’il n’avait jamais concédé la course et a déclaré qu’il “étudiait mes options”.

Sa prochaine étape consistait à se présenter aux portes de deux commissaires démocrates du comté de Bernalillo et de deux législateurs d’État pour plaider sa cause. Il a apporté des documents affirmant que l’élection était frauduleuse, selon la police d’Albuquerque.

Le commissaire du comté de Bernalillo, Adriann Barboa, a déclaré à NBC News qu’il semblait “erratique” et “agressif” en essayant de faire valoir que les votes qu’il avait reçus ne correspondaient pas à son jeu au sol. (Le quartier, qui englobe le centre-ville d’Albuquerque, est depuis longtemps bleu et il n’y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée lors des élections.) perdre les élections » et a estimé que c’était « injuste et faux ». Les deux commissaires ont appelé la police après les incidents et, dans le cas d’O’Malley, la police a patrouillé chez elle pendant quelques jours avant que la fusillade n’ait lieu.

Une plainte pénale obtenue par USA Today affirme que Peña était “contrarié de ne pas avoir remporté l’élection à une fonction publique” et qu’il avait exhorté ses co-conspirateurs à tirer sur les maisons des législateurs alors qu’ils seraient éveillés avec l’intention de “causer la mort”. ” ou du moins blesser gravement.

Lors de l’attaque contre le domicile de Lopez le 3 janvier, la plus récente des fusillades, des balles ont survolé sa fille endormie de 10 ans, faisant tomber des morceaux de tôle et de poussière sur son lit, selon la plainte. Le lendemain matin, après avoir qualifié le coup de feu de feu d’artifice, Lopez a découvert des impacts de balles sur le côté de la maison.

Elle a appelé la police, qui a trouvé chez elle des douilles correspondant à une arme de poing qui avait été confisquée à un arrêt de la circulation le soir de la fusillade. La police a également trouvé quelque 800 comprimés de fentanyl et un fusil d’assaut à l’intérieur du véhicule impliqué, immatriculé à Peña. Le conducteur avait un mandat d’arrêt pour crime sans rapport, mais il a été découvert plus tard qu’il était l’un des co-conspirateurs de Peña.

Avec l’aide d’un informateur qui a été témoin de la fusillade, la police a utilisé des enregistrements de téléphones portables indiquant que Peña était le “cerveau” des attaques, constatant qu’il avait fourni à ses co-conspirateurs des adresses et des instructions sur la façon de procéder à la fusillade et payé eux pour l’avoir fait, selon la plainte.

C’est un autre exemple de la montée de la violence politique aux États-Unis

Les attaques reflètent un environnement de plus en plus menaçant pour les politiciens aux États-Unis.

« Chaque cas de violence a ses propres éléments idiosyncrasiques, mais la tendance est claire : il y a des individus qui planifient des attaques et travaillent avec d’autres pour mener des agressions armées. Des personnes ayant des points de vue opposés sont ciblées dans le but de les blesser ou de les réduire au silence », a déclaré Darrell West, chercheur principal en études sur la gouvernance à la Brookings Institution.

Le nombre de menaces contre des membres du Congrès a considérablement augmenté entre 2017 et 2022, la police du Capitole des États-Unis enquêtant sur près de 10 000 menaces en 2021.

En plus de l’attaque contre son mari, la maison de Pelosi a également été vandalisée en décembre 2020. La sénatrice républicaine Susan Collins a déclaré au New York Times en octobre 2022 qu’un intrus avait brisé une contre-fenêtre dans sa maison de Bangor, dans le Maine, et a déclaré qu’elle ” ne serait pas surpris si un sénateur ou un membre de la Chambre était tué. Un homme a également été accusé de harcèlement criminel en juillet après avoir crié des jurons devant le domicile de Seattle de la représentante démocrate Pramila Jayapal alors qu’il était armé d’une arme de poing semi-automatique avec une balle réelle.

À la suite de l’attaque du 6 janvier au Capitole des États-Unis, la Commission électorale fédérale a décidé que les membres du Congrès pouvaient utiliser les fonds de campagne pour payer les services de sécurité personnelle. Depuis lors, leurs dépenses de sécurité personnelle ont explosé, en particulier parmi ceux qui ont un profil national élevé et un dossier législatif controversé, comme le sénateur Raphael Warnock (D-GA), ainsi que parmi les républicains qui ont voté pour destituer l’ancien président Donald Trump.

Mais il n’y a pas eu de soutien financier similaire pour la sécurité des politiciens nationaux et locaux, qui sont également en première ligne pour lutter contre les mouvements anti-démocratiques et le négationnisme électoral. Cela laisse des responsables comme ceux du Nouveau-Mexique largement dépendants de leurs ressources personnelles et des forces de l’ordre locales pour se protéger contre les attaques.

« Les plus grands mouvements sociaux qui ont conduit le [insurrection] ont continué à s’organiser pour renforcer le pouvoir dans les communautés à travers le pays. Et nous voyons cela en particulier au niveau local ciblant les institutions démocratiques », a déclaré Schubiner.

La solution, dit-elle, ne réside pas entièrement dans les forces de l’ordre; Schubiner soutient plutôt que le gouvernement fédéral devrait offrir des ressources de formation et de sécurité aux fonctionnaires électoraux et autres employés publics qui sont victimes de harcèlement et d’intimidation par des groupes anti-démocratiques et sectaires. Les risques de ne pas le faire sont trop grands, a-t-elle déclaré.

“Ce que nous avons vu, c’est que lorsque les gouvernements locaux ou les institutions communautaires s’affaiblissent ou échouent, il existe de nombreux exemples de groupes sectaires et extrémistes qui interviennent pour occuper le vide qui existe”, a-t-elle déclaré.