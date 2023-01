Solomon Peña arrêté pour complot contre les démocrates

La politique conservatrice est aussi toxique et dangereuse qu’elle ne l’a jamais été et c’est un excellent exemple de la façon dont ces gens sont complètement incontrôlables…

Solomon Peña est un candidat républicain raté à la Chambre des représentants d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique. L’année dernière, Peña a perdu sa course face à son adversaire démocrate et il suffit de dire que la perte est quelque chose qui grincerait constamment ses engrenages. En fait, ses engrenages étaient si solides qu’il a embauché des tueurs à gages pour faire des fusillades au volant au domicile de quatre de ces démocrates selon un Yahoo! Nouvelles rapport.

Le maire d’Albuquerque, Tim Kelly, a qualifié Peña de “négationniste de droite radicale” en tant que personne qui avait de fréquentes disputes en personne au domicile de trois commissaires de comté et de la sénatrice d’État Linda Lopez. Peña a été arrêté lundi et accusé de nombreux chefs d’accusation de tir dans une maison, de tir depuis un véhicule à moteur, de batterie aggravée avec une arme mortelle, de complot et d’être un criminel en possession d’une arme à feu.

Personne n’a été touché par la grêle de coups de feu qui a émaillé la propriété du politicien, cependant, la fille de 10 ans de Lopez a été réveillée au milieu de la nuit alors que des balles ont criblé le plafond de sa chambre.

Oh, avons-nous oublié de mentionner que Peña se fait appeler “Le roi MAGA” ?

Prison. Pour toujours. Immédiatement. Merci.