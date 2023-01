Solomon dit que Goldman a pris trop de choses trop rapidement dans le secteur de la consommation

Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré mercredi à CNBC que son entreprise avait subi un trimestre bouleversant en partie à cause de ses efforts de consommation trop ambitieux.

“Nous avons évidemment eu un trimestre décevant, et nous avons essayé de le posséder, vous savez, dès le départ”, a déclaré Solomon mercredi sur “Squawk Box” de CNBC lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

La banque d’investissement basée à New York a publié mardi sa plus grande perte de bénéfices en une décennie, les revenus ayant chuté et les dépenses et les provisions pour pertes sur prêts étant plus élevées que prévu.

Goldman a déclaré que le bénéfice trimestriel avait chuté de 66% par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,33 milliard de dollars, soit 3,32 dollars par action, soit environ 39% de moins que l’estimation consensuelle. Cela a constitué le plus grand manque d’EPS depuis octobre 2011, selon les données de Refinitiv.

“Sur les plates-formes grand public, nous avons bien fait certaines choses. Nous n’en avons pas exécuté d’autres”, a déclaré Solomon. “Nous avons probablement pris plus que nous n’aurions dû, vous savez, trop, trop rapidement.”

La construction et l’expansion de ses activités bancaires grand public se sont avérées plus difficiles que prévu. L’année dernière, Goldman s’est éloigné de sa stratégie précédente de création d’une banque numérique à grande échelle appelée Marcus. Pendant ce temps, gagner le compte Apple Card en 2019 s’est avéré moins rentable que prévu par les dirigeants de Goldman.

“Je pense que nous avons maintenant une très bonne activité de dépôts”, a déclaré Solomon. “Nous travaillons sur notre plate-forme de cartes, et je pense que le partenariat avec Apple va rapporter des dividendes significatifs à l’entreprise.”

Outre ses plateformes grand public, Solomon a déclaré que les performances de Goldman dans la gestion d’actifs et les prêts étaient solides par rapport à ses pairs.

“La croissance relative de nos actifs et la performance de nos activités principales sont en fait assez bonnes lorsque vous les affrontez par rapport à vos pairs”, a déclaré Solomon. “Nous collectons donc beaucoup d’argent au service des clients – en croissance – qu’il y a beaucoup d’opportunités pour nous dans le secteur de la gestion d’actifs.”

La banque a affiché un rendement de 11 % sur les capitaux propres tangibles moyens des actionnaires ordinaires pour 2022. La mesure de rentabilité clé est bien inférieure aux rendements de 15 % à 17 % de Goldman. objectifs à moyen terme.