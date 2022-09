Cela fait un an que WWE NXT 2.0 a fait ses débuts, donnant à la marque un look remanié et introduisant de nouveaux talents mercuriels dans l’univers WWE. L’épisode du 13 septembre de l’émission a marqué son anniversaire et honoré cet héritage en donnant du pouvoir aux fans. L’épisode bourré d’action a vu certaines des batailles les plus féroces de l’histoire de NXT.

Le champion nord-américain NXT, Carmelo Hayes, devait défendre son titre contre un adversaire, élu par les fans parmi Wes Lee, Von Wagner et Joe Gacy. Les Creed Brothers ont tenté de récupérer leurs titres NXT Tag Team auprès de Pretty Deadly. Les fans ont décidé qu’ils participeraient à un match en cage d’acier. Lash Legend et Fallon Henley se battraient également, tout comme Javier Bernal et Hank Walker, un agent de sécurité faisant ses débuts.

Découvrez tous les résultats et les moments forts de ces combats à indice d’octane élevé de l’épisode anniversaire de WWE NXT 2.0 :

NXT Tag Team Championship Steel Cage Match: Pretty Deadly vs Creed Brothers

Après que l’univers de la WWE ait décidé que les titres par équipe de la NXT devaient être disputés dans une cage en acier, Pretty Deadly s’est retrouvé enfermé avec les Creed Brothers. Le match a été intense dès le début alors que les deux équipes ont lancé des coups de poing et des slams à leurs rivaux. Cependant, après que Damon Kemp est intervenu et a menotté Julius Creed, l’élan a considérablement changé. Brutus Creed a dû se battre seul. Il a été vaincu par les champions par équipe de la NXT après avoir frappé le lait renversé pour assurer le tombé.

Match 1v1 : Fallon Henley contre Lash Legend

Lash Legend est intervenue avec confiance, mais elle a été assommée en moins de deux minutes par le coup de pied de Fallon Henley au visage. Ce fut un match très unilatéral car Henley a facilement envoyé l’ancienne combattante de la WNBA, se hissant au sommet du classement.

Match 1 contre 1 : Sean Gallagher contre Quincy Elliott

Quincy Elliot a accaparé la vedette lors de son premier match contre Sean Gallagher. L’entrée flamboyante de la SuperDiva dans le ring a étourdi Gallagher qui a été surpris par son arrivée par-dessus bord, mais il a immédiatement ressenti l’effet alors qu’Elliott le faisait tomber de ses pieds avec un tacle à l’épaule avant d’écraser Gallagher avec un coin assis senton pour la victoire .

Match par équipe : La famille D’Angelo contre Cameron Grimes

Cameron Grimes s’est précipité seul sur le ring, affirmant qu’il était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance, pour faire face à la fureur totale de la famille D’Angelo. Grimes a tenu bon avec Tony D’Angelo et Channing Lorenzo jusqu’à ce qu’il soit poussé dans un coin et brutalement piétiné.

Avec le désavantage numérique qui le rattrapait, The Schism se dirigea vers le ring, alors que Joe Gacy rejoignait l’équipe de Grimes pour niveler le combat. Gacy a redonné de l’élan à son équipe avec un puissant uranage avant que lui et Grimes ne s’associent pour éliminer “The Don” et “Stacks” avec un Cave-In et une corde à linge tremplin pour assurer une brillante victoire.

Match par équipe : Kiana James et Arianna Grace contre Nikkita Lyons et Zoey Stark

Bien que Kiana James et Arianna Grace aient persévéré pendant un certain temps, elles ne pouvaient tout simplement pas suivre la force de Nikkita Lyons et de Zoey Stark. Lyons s’est connecté avec un poing en arrière et une chute de jambe fendue pour le tombé sur Grace après que Stark ait frappé sa version GTS.

Match 1 contre 1 : Javier Bernal contre Hank Walker

Hank Walker est entré sur le ring, échangeant sa combinaison de sécurité contre une tenue de ring, pour donner une leçon de respect au pompeux Javier Bernal.

Bien que Bernal ait profité de l’inexpérience de Walker sur le ring, Walker l’a compensé avec une force brute. Il a assommé Bernal avec une éclaboussure dans le coin, qui a été rapidement suivie d’un cross-body volant laissant Bernal inconscient sur le tapis. Walker a assuré sa victoire et a absolument formé Bernal.

Main Event NXT Match pour le titre nord-américain : Carmelo Hayes contre Solo Sikoa

Après que l’univers de la WWE ait choisi Wes Lee pour combattre Carmelo Hayes pour le championnat nord-américain, “The A Champ” et Trick Williams ont pris le contrôle de la situation en agressant Lee dans les vestiaires avant l’événement principal. Hayes a maintenu sa suprématie contre Solo Sikoa, confiant qu’il conserverait sa ceinture.

Après quelques minutes de bataille exténuantes, Hayes a tenté une corde à linge tremplin hors de la distraction, mais Sikoa l’a attrapé pour un uranage et a décroché une éclaboussure de la corde supérieure pour la victoire finale, levant à la fois le titre nord-américain et un doigt en l’air.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici