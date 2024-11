Solo Sikoa épingle Roman Reigns, Cody Rhodes gagne

Le moment le plus audacieux et le plus digne d’intérêt de Crown Jewel est survenu lors de son match d’ouverture, suivi d’un reste de la carte plutôt sûr qui comportait quelques moments forts sur le ring.

Roman Reigns, dans un match d’ouverture rare pour lui, n’a été épinglé que pour la troisième fois au cours de son ère de chef de tribu – cette fois par Solo Sikoa, car la lignée de Reigns a encore des choses à régler.

Liv Morgan, avec beaucoup d’aide, est devenue la première championne Crown Jewel Women’s après une autre taquinerie de Tiffany Stratton.

Cody Rhodes, avec un peu de vivacité d’esprit, a survécu à Gunther pour remporter le championnat pour la première fois chez les hommes à Riyad, en Arabie Saoudite, samedi.

Lui et Morgan recevront des bagues semblables au Super Bowl pour commémorer leurs victoires, mais c’était loin d’être un effort de championnat de la WWE.

Voici cinq points à retenir de Crown Jewel.

Plus de Joseph Staszewski



Famille fracturée

Il y avait tellement de choses à aimer dans la narration qui s’est déroulée dans le match à six Bloodline, et cela devrait forcer Roman Reigns à se regarder attentivement dans le miroir.

Solo Sikoa a épinglé Reigns – rejoignant Cody Rhodes et Jey Uso pour le faire pendant son ère de chef de tribu. Sikoa a utilisé trois Samoan Spikes pour faire le travail. Cela rend encore plus le mouvement et donne à Sikoa une prétention légitime à être le chef de famille. Être celui qui perd le match devrait forcer Reigns à laisser son arrogance à la porte – il est mortel maintenant.

Le groupe de Sikoa a commencé à frapper Reigns, Jimmy et Jey Uso, ce qui a conduit à la sortie de Sami Zayn. Il y avait un doute sur son camp après la rencontre de Zayn avec Sikoa plus tôt dans la semaine, mais il a finalement suplexé l’actuel chef de tribu.

Il n’y a cependant pas eu de fin heureuse.







Solo Sikoa épingle Roman Reigns à Crown Jewel. WWE

Zayn et Reigns ont tous deux chargé Sikoa au milieu du ring – avec les Usos dans les autres coins l’entourant. L’Uso autrefois honoraire a coupé Reigns avec un Helluva Kick alors que Sikoa esquivait un Superman Punch. Cela a incité Jimmy à se mettre face à Zayn et il a dû être éloigné par Jey.

Le groupe de Reigns est fracturé et devra se rassembler avant Survivor Series.

Les mêmes vieilles histoires

Le match de championnat féminin Crown Jewel entre Liv Morgan et Nia Jax n’était malheureusement qu’un maillage de leurs histoires répétées. Le match était aussi bon qu’il aurait pu l’être entre les talons et a parfois montré à quel point les deux ont parcouru en tant qu’interprètes.

Une bombe électrique au coucher du soleil de Morgan à Jax a laissé les deux couchés sur le ring et a amené Tiffany Stratton pour essayer d’encaisser son contrat Money in the Bank – ce qui n’a jamais failli se produire. Jax l’a réprimandée comme d’habitude et a presque perdu le match lorsqu’elle a été distraite par Raquel Rodriguez avant que Morgan ne frappe un beau Codebreaker depuis la troisième corde.

Le coup de pied de Jax a amené Dominik Mysterio sur le ring. Après que Jax ait doublé Stratton et Morgan à l’extérieur, elle s’est préparée à livrer un Annihilator à la championne du monde féminine. Mais Mysterio a distrait l’arbitre après avoir glissé la mallette MITB dans le ring pendant que Rodriguez faisait tomber Jax de la corde supérieure. Morgan a livré Oblivion pour la victoire.

La seule chose que ce match a accompli, c’est que, espérons-le, Jax soit suffisamment en colère contre Stratton pour lui avoir coûté le match, ce qui lui donnera enfin assez de courage pour tirer profit de la championne féminine de la WWE.

Garçon d’or

Cody Rhodes reste intouchable à la WWE et même si je pensais que la victoire de Gunther aurait eu plus d’impact, il n’y a rien de mal à le garder intact depuis qu’il a remporté le championnat incontesté de la WWE à WrestleMania 40.







Cody Rhodes célèbre sa victoire au premier championnat masculin Crown Jewel. WWE

Et la façon dont ils l’ont fait a protégé Gunther du mieux qu’il pouvait en cas de défaite alors que Rhodes optait pour un Cody Cutter en corde supérieure, mais Gunther l’a rattrapé dans un dormeur. Mais avant que Gunther ne puisse le verrouiller une deuxième fois et endormir son adversaire comme il l’avait dit, Rhodes se retourna – à la manière de Bret Hart – et plaqua les épaules de Gunther sur le tapis. Les deux hommes se sont ensuite serré la main, même si la frustration de Gunther était visible.

Le match semblait tout droit sorti du livre de jeu du talon de Brock Lesnar, Gunther écrasant lentement Rhodes avec des frappes, des suplex, des côtelettes et des soumissions. Les deux hommes sont repartis avec l’air fort alors que Rhodes expulsait la bombe de puissance finale de Gunther et que The Ring General relevait l’épaule après un Cross Rhodes.

Cela ne semble être que le début d’une querelle pour les années à venir.

Des démangeaisons pour un combat

Kevin Owens s’est assuré que la cloche ne sonnait jamais, attaquant Orton avec une chaise par derrière avant le match, donnant suite à l’avertissement de Triple H selon lequel il s’agissait d’une version différente du Prize Fighter.

Owens, qui voulait clairement se battre pour un match, a frappé un Stunner sur l’arbitre après avoir attrapé la chaise et tenté d’obtenir le starter du match. Orton a ensuite mis le directeur général de RKO’d Raw, Adam Pierce, après que les responsables de la WWE soient sortis et aient tenté de rétablir l’ordre.

Orton et Owens ont finalement réussi à faire entrer le match dans la foule. Owens, qui sentait qu’Orton et Rhodes l’avaient trahi, a allongé son adversaire sur une table et lui a lancé un coup de coude depuis la balustrade pour mettre fin au carnage. Est-ce qu’Orton revient pour coûter un match à Owens avec Rhdoes, il y a beaucoup plus de questions que de réponses plus faciles sur la suite des choses.

Triple friandise

LA Knight, Andrade Carmelo Hayes l’a vraiment amené dans l’un des meilleurs matchs de la soirée, profitant pleinement du fait qu’il s’agissait d’une triple menace naturelle. Il y avait une tonne de séquences de contres créatifs au rythme rapide où vous ne saviez pas exactement qui allait décrocher la dernière attaque.

Cela comprenait la séquence finale où Hayes a tiré Andrade de la corde supérieure et est allé chercher son facelock avant tournant hors des cordes. Mais avant de pouvoir le terminer, Knight est entré et a frappé les deux hommes avec un BFT avant d’épingler Hayes pour remporter la victoire.

Knight pourrait simplement quitter les deux hommes ici, mais Hayes s’est senti si proche tellement de fois qu’il aura peut-être une querelle plus directe avec la Mega Star.

Autres matchs

Seth Rollins contre Bronson Reed

Il a fallu un Stomp, un Stomp sur les marches en acier et enfin un Super Stomp depuis la troisième corde pour maintenir Reed suffisamment loin de Rollins pour gagner le match. Il n’est pas resté longtemps à terre car Rollins avait un air incrédule en voyant un foutu Reed – qui avait eu sa meilleure chance au début du match avec un tsunami mais qui était devenu gourmand pendant une seconde – debout sur le ring alors qu’il se dirigeait vers lui. à la rampe. Ce match était rapide et explosif. Cela laissait aux deux hommes une belle apparence, c’était fini. Rollins revient-il directement dans la photo du titre mondial des poids lourds après cela ?

Jade Cargill et Bianca Belair contre Chelsea Green et Piper Nevin, Iyo Sky et Kairi Sane, ainsi que Lash Legend et Jackson pour conserver le championnat féminin par équipe.

Le match par équipe féminine n’était pas toujours parfait, mais cela allait forcément se produire avec le rythme qu’elles maintenaient alors qu’elles essayaient de jouer le plus possible dans le match. La meilleure séquence s’est produite lorsque Chelsea Green est descendue de la troisième corde jusqu’au tablier, craignant d’essayer un saut de lune avant de sauter directement dans les bras du parter Piper Nevins à l’extérieur.

Ce qui a suivi, c’est que Kairi Sane a donné un coude In-Sane à Green et Nevin, Iyo Sky a volé à l’extérieur et Jakaa Jackson a plongé des épaules de Lash Legend sur chacun d’eux. À la fin, Nevin a éclaboussé Green par erreur. Cargill a soulevé Nevin sur ses épaules pour qu’il puisse conserver un appareil Doomsday au look cool.

À l’heure actuelle, les matchs de la division ont été solides, mais aucune équipe n’a l’impression de vraiment menacer Belair et Cargill.

Le plus grand gagnant : Solo Sikoa

Les plus grands perdants : Carmelo Hayes et Andrade

Meilleure correspondance : Cody Rhodes contre Gunther

Grade: B