Solo Leveling, Wind Breaker Saison 2 et d’autres annonces majeures d’anime attendues demain à l’Aniplex Online Fest 2024

Des annonces et des mises à jour très attendues sur les premières et suites d’anime seront dévoilées lors de l’édition 2024 à grande échelle de l’Aniplex Online Fest annuel, le 15 septembre (PT) ou le 16 septembre (JST). Les plans du week-end pour Otakus sont déjà verrouillés, car le cinquième événement global sera facilement accessible aux fans via un livestream gratuit sur YouTube. Des révélations à couper le souffle et des concerts en direct liés à plus de 21 titres d’anime auront lieu après que DJ Kazu soit monté sur scène et ait laissé les téléspectateurs en effervescence pour toutes sortes de révélations. De nouvelles informations sur les prochaines deuxièmes saisons de Solo Leveling, Wind Breaker et plus encore seront révélées lors de l’Aniplex Online Fest 2024 le 15 septembre à 20h.

Le programme de l’Aniplex Online Fest 2024 a été dévoilé bien avant le week-end. Pour garder les amateurs d’anime en haleine, nous partageons la liste comme un rappel renouvelé de ce qu’ils devraient garder les yeux ouverts demain. Le festival d’anime de l’année dernière a préparé les fans aux futures sorties de Mashle: Magic and Muscles, Blue Exorcist Saison 3, Black Butler, Solo Leveling, Demon Lord 2099 et The Elusive Samurai, pour n’en citer que quelques-uns.

Fidèle à l’esprit de la cérémonie d’antan à succès, la cinquième itération revisitera certaines émissions familières tout en développant leurs futurs chapitres et d’autres problèmes importants qui y sont liés.

A lire aussi | Zedd soutient les chansons thématiques de l’anime Dragon Ball Daima ; la plateforme de streaming et plus de détails le confirment | Regarder la bande-annonce

Quand et où regarder Aniplex Online Fest 2024 ?

Connectez-vous à l’extravagance Aniplex de cette année le dimanche 15 septembre à 20h PT ou le lundi 16 septembre à 12h JST. Le livestream AOF 2024 sera disponible sur la chaîne YouTube officielle d’Aniplex. Voici le lien : https://www.youtube.com/live/_tuBI6PS1w0

Consultez le calendrier suivant pour savoir quand le flux sera diffusé en direct selon votre heure locale :

Heure du Pacifique (HP) : dimanche 15 septembre à 20 h

Heure de l’Est (HE) : dimanche 15 septembre à 23 h

Heure d’été britannique (BST) : dimanche 15 septembre à 17h30

Heure normale du Japon (JST) : lundi 16 septembre à 12h00

Heure normale du centre de l’Australie (ACST) : dimanche 16 septembre à 2 h du matin

Heure normale de l’Inde (IST) : lundi 16 septembre à 8h30

A lire aussi | Oshi no Ko Chapitre 161 retardé : nouvelle date de sortie, heure et plus

Programmation du festival en ligne Aniplex 2024

Ouverture : Performance DJ de DJ Kazu

Nouvelles informations sur l’anime, partie 1

Performance musicale de Natori

Nouvelles informations sur l’anime, partie 2

Informations sur les nouveaux animes et les jeux

La Ligne des Cent – Dernière Académie de Défense –

Puella Magi Madoka Magica Magia Exedra

Puella Magi Madoka Magica le film – Walpurgisnacht Rising –

Blue Exorcist – Au-delà de la saga de la neige

AlternaVvelt – Blue Exorcist Une autre histoire

Nouvelles informations sur l’anime, partie 3

Musique en direct : Demon Slayer : le groupe Kimetsu no Yaiba en direct de New York

Nouvelles informations sur l’anime, partie 4

UniteUp! – Uni : Naissance

Je suis peut-être une réceptionniste de guilde, mais je ferais travailler n’importe quel boss en solo pour qu’il parte à l’heure

Je vais me marier avec une fille que je déteste dans ma classe

Ameku MD : Docteur Détective

mono

Musique en direct : Kessoku Band (extraits du spectacle Zepp Tour Osaka)

Nouvelles informations sur l’anime, partie 5

Destin/Faux étrange

Mikadono Sanshimai wa Angai, Choroi

Être un héros X

Nouvelles révélations d’anime (à venir)

Nouvelles informations sur l’anime, partie 6

Rurouni Kenshin -Perturbations de Kyoto-

Fin : Musique Live par LiSA

Découvrez plus d’informations liées à l’AOF 2024 sur le site officiel : https://aniplex-online-fest.com/