Zéro patience pour la compagnie des autres? Quiconque a déjà voulu s’évader sur une île privée a maintenant une chance – et cela pourrait être moins cher que vous ne le pensez. La seule maison sur une petite île de la baie de Narragansett dans le Rhode Island – avec l’adresse unique de 0 Patience Way – a frappé le marché pour un prix demandé de 399 900 $, a rapporté lundi le Newport Daily News. Le chalet saisonnier sur l’île Patience est hors du réseau électrique, mais il est livré avec un peu moins d’un demi-acre de terrain et environ 600 pieds carrés (55 mètres carrés) de surface habitable qui comprend deux chambres, une kitchenette, une demi-salle de bain et ce qui est décrit comme un «porche pittoresque». Un seul panneau solaire fournit certains services électriques.

« Parfait pour un camping confortable, des escapades, un potentiel Airbnb incroyable et plus encore », indique la liste des services immobiliers de Rhode Island.

Le gîte possède également une adresse unique – 0 Patience Way. L’île, qui fait officiellement partie de la ville de Portsmouth, mesure environ un tiers de mile carré. Selon les registres de propriété, le chalet a été construit en 1972 et appartient à la même famille depuis.

