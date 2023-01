Solly March Nets Brace alors que Brighton surclasse Liverpool dans une victoire 3-0

L’ailier de Brighton & Hove Albion, Solly March, a marqué deux fois au début de la seconde période et inscrit un autre but lors d’une victoire 3-0 à domicile contre un Liverpool lent samedi, ce qui les place au-dessus des Reds à la septième place du classement de la Premier League.

La victoire était la première de Brighton sur Liverpool dans l’élite et ils méritaient de prendre les trois points une fois que March les a aidés à convertir leur domination en possession en buts.

À l’approche de la mi-temps, March pensait qu’il avait gagné un penalty alors qu’il contournait Alisson Becker et semblait être renversé par la main du gardien de but, mais un examen VAR a révélé qu’il était en position de hors-jeu et la décision a été annulée.

Sans se laisser décourager, March a donné l’avantage à son équipe à la 47e minute alors que l’attaquant adolescent Evan Ferguson a fait pression sur la défense de Liverpool pour qu’elle fasse une erreur et que Brighton ait remporté le ballon en haut du terrain.

L’ailier japonais de Brighton, Kaoru Mitoma, a fait irruption dans la surface et a glissé une balle inclinée dans la trajectoire de la marche tumultueuse, lui laissant la simple tâche de la diriger dans le filet.

Le joueur de 28 ans a ajouté une brillante seconde six minutes plus tard, s’accrochant à la passe de Ferguson et creusant le ballon sous ses pieds pour le renvoyer à l’intérieur du deuxième poteau.

L’attaquant néerlandais Cody Gakpo, qui a fait ses débuts depuis qu’il a rejoint Liverpool en provenance du PSV Eindhoven en décembre, est resté anonyme pendant une grande partie du match alors que les visiteurs ont eu du mal à garder le ballon et à créer des occasions décentes.

Dépassé au milieu de terrain et fragile en défense, Liverpool a réussi deux tirs cadrés au cours des 90 minutes et a dû attendre le temps d’arrêt de la seconde mi-temps avant de remporter son premier corner dans une autre performance décevante du côté de Juergen Klopp.

Marsh a complété une excellente performance en donnant le coup d’envoi au remplaçant Danny Welbeck avec une tête clin d’œil d’une remise en jeu, et Welbeck a levé le ballon au-dessus d’un défenseur avant de l’enfoncer dans le filet pour son premier but en championnat de la saison.

Cette victoire signifie que Brighton a 30 points en 18 matchs, deux devant Liverpool qui a lutté contre la forme et les blessures.

