Solitude vs solitude : les causes et les bénéfices de chacun

Dans un monde quasiment constamment connecté, la notion de solitude semble insaisissable, voire intimidante, et être seul est souvent envisagé dans un contexte négatif.

Mais la solitude n’est pas la même chose que la solitude, et lorsque les gens choisissent de passer du temps seuls, cela peut en fait être bénéfique, selon Robert Coplan, professeur de psychologie à l’Université Carleton à Ottawa.

La clé est de comprendre la différence entre les deux, a déclaré Coplan à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

La solitude, souligne-t-il, est le choix délibéré de passer du temps seul, un concept souvent mal compris et confondu avec la solitude.

« Il est possible de se sentir seul quand on n’est pas seul », a-t-il déclaré. « Les adolescents nous diront qu’ils se sentent seuls à table avec leur famille.

« Et bien sûr, il est aussi possible d’être seul et de ne pas se sentir seul. »

La solitude, au contraire, est l’écart entre le temps qu’une personne souhaite passer avec les autres et le temps qu’elle passe réellement seule. Cela se manifeste par un sentiment négatif qui peut nuire à la santé des gens, a-t-il déclaré.

Les personnes qui se sentent souvent seules font état d’une mauvaise santé mentale et d’un niveau de satisfaction inférieur, selon une enquête de Statistique Canada.

L’enquête, intitulée « Enquête sociale canadienne – Bien-être, activités et perception du temps », a révélé que près de la moitié (49 pour cent) de ceux qui ont déclaré se sentir toujours ou souvent seuls ont indiqué que leur santé mentale était passable ou mauvaise. En comparaison, une proportion plus faible (sept pour cent) de ceux qui ont déclaré se sentir rarement ou jamais seuls ont indiqué une santé mentale passable ou mauvaise.

Ces données ont été recueillies entre août et septembre 2021 afin de fournir la première mesure directe de la solitude ressentie par les Canadiens plus d’un an après le début de la pandémie de COVID-19.

« Personne ne conteste que la solitude est mauvaise, et le temps passé seul, la solitude non désirée est mauvais », a déclaré Coplan.

Mais lorsque les gens choisissent de passer du temps seuls, c’est là que les avantages de la solitude apparaissent, a-t-il déclaré.

Certains des avantages incluent la réduction du stress et des sentiments de colère et de frustration, a déclaré Coplan.

COMMENT « SOLITUDER » DE LA BONNE MANIÈRE

Coplan a déclaré qu’il n’y avait pas d’approche unique pour passer du temps seul, car chaque personne est différente. Il s’agit de découvrir son propre « point de Boucle d’or », l’équilibre optimal entre le temps passé seul et l’engagement avec les autres, a-t-il expliqué.

Coplan a déclaré que ses recherches et celles de ses collègues mettent en évidence comment même passer seulement 15 minutes par jour seul peut provoquer un effet calmant sur les émotions, qui dure même une semaine après l’activité solitaire.

Tout en pratiquant la solitude, il est important de faire des activités engageantes, a-t-il déclaré. Ainsi, au lieu de naviguer sur les réseaux sociaux ou de parcourir les messages sur votre téléphone – ce qui, selon Coplan, ne compte pas comme de la solitude – il recommande de méditer, de se promener, de lire un livre, d’écouter de la musique ou de pratiquer un métier ou un passe-temps.

Coplan a déclaré que la solitude devrait être personnalisée pour répondre aux besoins de chaque individu.

«Nous pouvons être nous-mêmes, authentiques et vrais (pendant cette période). Nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Il n’y a aucune contrainte. Il y a une libération dans ce genre d’expérience », a-t-il ajouté.

COMMENT CHANGER LE RÉCIT DE SOLITUDE DANS LES ÉCOLES ?

Coplan a également déclaré qu’il y avait moins de possibilités de temps de jeu solitaire non structuré pour les enfants dans les écoles.

« Les enfants perdent leur capacité à jouer seuls… Et lorsqu’ils sont seuls, le plus souvent, ils sont sur un écran », a-t-il déclaré.

Coplan ajoute que le temps passé seul seul est souvent utilisé comme mesure disciplinaire.

« Les parents vous accordent un temps mort si vous faites quelque chose de mal. C’est donc le côté négatif de la solitude », a-t-il déclaré.

Selon lui, cela pourrait par inadvertance entraver le développement de compétences solitaires cruciales.

« Tout comme tout le monde doit développer ses compétences sociales et sa capacité à être avec les autres, nous devons également développer nos compétences solitaires et notre capacité à être seuls », a-t-il déclaré.

En fin de compte, les recherches de Coplan, qui s’étendent sur trois décennies, appellent à reconsidérer la solitude, en la positionnant non pas comme un isolement cellulaire, mais comme un domaine de découverte de soi, de créativité et de rajeunissement.

Coplan présente ses recherches lors d’un événement hybride gratuit le 13 septembre à midi.