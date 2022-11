Solitaire troublé ou recrue radicale ? Dans la violence politique, c’est souvent difficile à dire

Mais, quelle que soit l’intention, le discours instigateur a tendance à suivre un schéma bien plus spécifique que le simple dénigrement d’un individu ou d’un groupe – ce qui signifie que, comme appeler “le feu” dans un théâtre public, le danger qui en résulte est prévisible.

Dans ces cas, les messages tendent à diviser le monde entre un « nous » pur et vertueux, assiégé par un « eux » implacablement hostile. On dit aux auditeurs qu’ils sont enfermés dans une bataille existentielle avec des ennemis qui cherchent leur domination totale et la destruction de leur mode de vie.

Cette menace est décrite comme imminente et incontrôlée – justifiant, voire nécessitant, des mesures drastiques pour la prévenir. Et l’orateur décrit souvent la société comme étant tombée dans l’anarchie et le chaos, amenant certains auditeurs à conclure qu’eux seuls ont le pouvoir d’agir.

JM Berger, un spécialiste de la violence extrémiste, a appelé cela “la construction de solution de crise”, écrivant qu’elle peut résonner particulièrement avec des individus isolés ou en difficulté. Il recadre leurs luttes personnelles comme causées non pas par des forces sociales ou économiques impersonnelles, mais par les actions néfastes d’un groupe « eux » qui mène une guerre contre le groupe vertueux « nous » de l’auditeur.

Cela fait que les auditeurs se sentent moins seuls, leurs difficultés se sentent plus compréhensibles et la solution, aussi extrême soit-elle, est en leur pouvoir d’imposer.