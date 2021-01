Des étudiants universitaires français ont manifesté pour dénoncer le bilan de santé mentale de la pandémie de COVID-19 et appeler les autorités à autoriser l’enseignement en personne.

Des manifestations étudiantes ont eu lieu dans toute la France le 20 janvier et d’autres sont prévues cette semaine.

Le syndicat UNEF a déclaré sur Facebook que les étudiants universitaires « sont les oubliés » depuis des mois sans qu’aucune action réelle du gouvernement n’ait été entreprise pour nous empêcher d’être une génération sacrifiée « .

Ils réclament un retour à l’enseignement en personne pour tous les étudiants avec un taux de participation de 50% et un plan d’investissement d’urgence de 1,2 milliard d’euros pour aider les étudiants en situation de précarité grâce à des bourses et des allocations de logement.

Les manifestations font suite à plusieurs suicides, dont deux en l’espace d’une semaine plus tôt ce mois-ci à Lyon.

Des enquêtes récentes ont révélé que la crise sanitaire mondiale a exacerbé les problèmes de santé mentale chez les étudiants en raison de l’isolement, des difficultés d’apprentissage de l’enseignement à distance et des difficultés financières – beaucoup ont perdu des emplois à temps partiel en raison de la pandémie.

Un sondage commandé par Le Figaro Etudiants et publié en décembre a révélé que 69% étaient inquiets pour leur santé mentale à cause du COVID-19 et que 92% étaient également préoccupés par le contexte économique et social actuel.

Un sondage de plus de 3600 étudiants dans une université en Picardie, dans le nord de la France, a constaté le mois dernier que 72% souffraient de détresse psychologique au cours des quatre semaines précédentes et que plus d’un tiers avaient présenté des symptômes dépressifs.

le gouvernement a déclaré plus tôt ce mois-ci que cette assistance psychologique sur le campus sera renforcée tout au long de 2021 et que de nouvelles mesures seront dévoilées prochainement.

Ange-William Etienne, étudiant en droit ivoirien à l’université Lyon-I, a déclaré à Euronews que «cela a été difficile, tous mes voisins sont retournés chez leurs parents.

« Il y a un sentiment de solitude, de précarité et d’inquiétude pour mon avenir. On nous dit que nous pouvons appeler un psychologue mais avec 30 000 étudiants dans cette université, imaginez si tous les étudiants appellent ce psychologue, elle ne va pas faire face ça », a-t-il ajouté.

Il a également souligné que l’apprentissage à distance peut être délicat. « Certains enseignants donnaient des explications, d’autres non. Nous devons trouver une solution. »

Le Dr Eve Becache, responsable de la ligne d’assistance de la plate-forme de téléphonie en direct à l’hôpital Le Vinatorier, a déclaré que les appels d’étudiants ces dernières semaines portaient sur des problèmes allant de «difficultés psychologiques, détresse ou sentiment d’incertitude».

« Cela peut aussi être une dépression. La situation la plus extrême qui se soit produite est celle d’un étudiant qui appelle parce qu’il se trouve au bord d’une fenêtre. Dans ce cas, nous avons immédiatement appelé le service ambulancier et la police est venue à la rescousse », a-t-elle déclaré à Euronews.