Un nouvel ensemble de 47 entreprises a été sélectionnée pour recevoir un financement du Conseil européen de l’innovation (EIC), combinant subventions et fonds propres, après la troisième date limite de l’accélérateur EIC 2023 en juin. Ce seuil a montré une solide performance des entreprises d’ingénierie et de technologie. Elles représentent 25 % des entreprises sélectionnées, soit une performance proche des performances traditionnellement solides des entreprises de technologies de la santé qui représentent 30 % du total.

Les entreprises ont été sélectionnées au terme d’un processus hautement compétitif, au cours duquel 140 entreprises ont été interrogées par des jurys d’investisseurs et d’entrepreneurs expérimentés, sur un total de 648 propositions complètes soumises.

Les 47 entreprises sélectionnées recevront ensemble près de 350 millions d’euros de financement. Une grande majorité des entreprises sélectionnées (68 %) bénéficieront d’une option de financement mixte, qui combine subventions et prises de participation. Les investissements en actions seront réalisés par l’intermédiaire du Fonds EIC. Les entreprises sélectionnées sont réparties géographiquement dans 15 pays, dont quatre pays en expansion.

Voici quelques exemples de projets et d’entreprises innovants qui seront soutenus :

Accélérer l’IA des Pays-Bas (projet Accelera Europa) – une nouvelle plateforme matérielle et logicielle pour révolutionner l’intelligence artificielle (IA) à la périphérie

des Pays-Bas (projet Accelera Europa) – une nouvelle plateforme matérielle et logicielle pour révolutionner l’intelligence artificielle (IA) à la périphérie Vsora de France (projet Superchip) – processeur unifié évolutif améliorant l’informatique révolutionnaire, exploitant les performances intégrées pour l’IA de pointe, la conduite autonome, l’IA générative et les applications AIoT décentralisées

de France (projet Superchip) – processeur unifié évolutif améliorant l’informatique révolutionnaire, exploitant les performances intégrées pour l’IA de pointe, la conduite autonome, l’IA générative et les applications AIoT décentralisées Quside Technologies d’Espagne (projet RPU) – unités de traitement aléatoire (RPU) quantiques pour le calcul haute performance et la sécurité des données

Dans la plupart des cas, les entreprises recevront la subvention dans les deux à trois mois suivants, tandis que les premières décisions d’investissement seront prises dans un délai de deux mois. 91 autres candidatures qui répondaient à tous les critères au stade de l’évaluation à distance et qui ont été évaluées positivement par le jury de l’EIC, mais qui n’ont pas été recommandées pour un financement, se verront attribuer un label d’excellence pour les aider à trouver d’autres sources de financement, notamment auprès du Fonds de relance. et Fonds de résilience et Fonds européens de développement régional.

Jusqu’en juin, la date limite a vu un plus grand nombre d’entreprises participer au programme « Plug In », dans le cadre duquel les candidats présentés par les programmes nationaux d’innovation sont immédiatement invités à soumettre une proposition complète, sautant ainsi la première étape habituelle de soumission et d’obtention de l’approbation d’une proposition. courte proposition.

Informations d’arrière-plan

L’Accélérateur EIC offre aux start-ups et aux PME des subventions allant jusqu’à 2,5 millions d’euros combinées à des investissements en fonds propres via le Fonds EIC allant de 0,5 à 15 millions d’euros ou plus. En plus d’un soutien financier, tous les projets bénéficient d’une gamme de services d’accélération des affaires qui donnent accès à une expertise de pointe, à des entreprises, des investisseurs et des acteurs de l’écosystème.

Les entreprises peuvent à tout moment soumettre leurs idées à l’Accélérateur EIC, qui sont ensuite évaluées dans un délai d’environ 4 semaines. Pour les idées répondant aux critères d’excellence, d’impact et de niveau de risque de l’EIC, les entreprises sont invitées à préparer des candidatures complètes à soumettre à l’une des dates limites habituelles. La prochaine date limite pour les propositions complètes de l’accélérateur EIC sera annoncée dans le programme de travail EIC 2024 qui devrait être adopté en décembre 2023.

