Glasgow, Royaume-Uni — Des dizaines de jeunes syndicalistes britanniques ont bloqué jeudi l’accès à Instro Precision Ltd – une filiale d’Elbit Systems qui fabrique des appareils militaires israéliens – pour protester contre la poursuite des bombardements israéliens sur la bande de Gaza.

Le rassemblement, qui a débuté tôt le matin sur le site de l’entreprise dans le Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, a vu plus de 100 enseignants, universitaires, prestataires de soins de santé et autres déployer des banderoles géantes sur lesquelles on pouvait lire « Travailleurs pour une Palestine libre » et « Royaume-Uni : arrêtez d’armer Israël ». .

Des manifestations contre la campagne meurtrière de frappes aériennes israéliennes – lancées en réponse à l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre et qui ont tué plus de 7 000 habitants de Gaza, dont 3 000 enfants – ont balayé la Grande-Bretagne ces dernières semaines.

Mais, depuis de petits rassemblements jusqu’à des rassemblements beaucoup plus importants dans des villes comme Glasgow, Manchester et Londres, où quelque 100 000 militants pro-palestiniens ont défilé dans la capitale britannique le 21 octobre, les voix condamnant Israël ont dû faire face à un gouvernement britannique qui s’est engagé à faire preuve d’une fermeté inébranlable. soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahu.

“Ils soutiennent un génocide”

« Il ne fait aucun doute que le gouvernement britannique et les médias occidentaux en général sont très complices de ce qui se passe à Gaza », a déclaré à Al Jazeera Jeanine Hourani, qui représentait le Mouvement de la jeunesse palestinienne lors du piquet de grève à Instro Precision Ltd. « Ils soutiennent un génocide qui s’y déroule. »

En effet, l’État britannique – qui, pendant la Première Guerre mondiale, a publiquement promis d’établir « un foyer national pour le peuple juif » dans sa controversée Déclaration Balfour de 1917 – a jusqu’à présent refusé de donner suite aux appels massifs des militants britanniques pour faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à ses activités. bombardement brutal de Gaza.

Faisant écho aux présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est engagé à soutenir le droit d’Israël à riposter contre le Hamas, qui a tué quelque 1 400 Israéliens lors de son attaque au début du mois.

Mais mardi, Amnesty International, qui considère Israël comme un État d’apartheid en raison de son occupation de la Cisjordanie et de son blocus de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, a accusé Israël d’« attaques aveugles, qui ont provoqué des attaques massives ». [Palestinian] victimes civiles et doivent faire l’objet d’une enquête en tant que crimes de guerre ».

« Il est très difficile de déterminer exactement quel impact [these protests] que nous avons sur le gouvernement britannique », a déclaré à Al Jazeera Chris Doyle, directeur du Conseil pour la compréhension arabo-britannique (CAABU), basé à Londres.

« Ce que nous constatons, c’est un léger changement dans le langage [of the British government] reconnaître davantage les souffrances humanitaires à Gaza. Ce que nous voyons, c’est un appel à mettre fin au siège ou une quelconque critique des actions israéliennes à Gaza, où ils ciblent des installations civiles telles que des écoles, des boulangeries, des hôpitaux et des installations d’eau », a-t-il ajouté.

Carrie Harper, conseillère de comté galloise et militante pro-palestinienne, a soutenu que la « réaction publique » britannique avait forcé le gouvernement du Parti conservateur à ce changement de ton, mais, comme Doyle, a déploré que « la position globale reste inchangée ».

« Il n’y a pas de point de vue équilibré, il n’y a pas d’appel à un cessez-le-feu, et je trouve incroyablement triste que [the UK government] est incapable d’appeler à la paix », a-t-elle ajouté. “Cela démontre un manque incroyable de leadership.”

Un héritage crucial de la protestation

Mais pourquoi le gouvernement britannique – confronté à des centaines de milliers de militants pro-palestiniens appelant à la fin des attaques israéliennes contre une enclave déjà pauvre – n’a-t-il apparemment pas prêté attention à cette manifestation très publique d’opposition à sa position ?

Le militant pro-palestinien chevronné Ben Jamal, directeur de la campagne de solidarité avec la Palestine basée à Londres, a reconnu que les « manifestations à grande échelle » avaient rarement un effet immédiat sur un changement de politique gouvernementale.

Mais il a ajouté : « Vous devez reconnaître que vous construisez un mouvement pour le changement. »

Jamal était l’un des 1,5 million de personnes qui ont manifesté à Londres en février 2003 contre la guerre imminente en Irak. Il a déclaré à Al Jazeera que, bien qu’il n’ait pas réussi à dissuader le Premier ministre britannique de l’époque, Tony Blair, de se joindre aux États-Unis dans leur invasion de l’État irakien, le rassemblement a laissé derrière lui un héritage crucial de protestation.

« Dans ce qui s’est passé par la suite – le fait qu’il n’y avait pas d’armes de destruction massive [found in Iraq] et le chaos qui a suivi – il y a eu une manifestation d’un mouvement qui avait marché [in Britain] qui a pu dire que les leçons de cette situation doivent être exploitées », a déclaré le Palestinien britannique.

Rejeté comme « une foule intimidante »

Mais de nombreux militants pro-palestiniens britanniques craignent que leur droit de manifester ne soit menacé. Par exemple, au début du conflit à Gaza, la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a écrit aux chefs de police d’Angleterre et du Pays de Galles pour les exhorter à réprimer certaines manifestations de soutien aux Palestiniens. Et le 16 octobre, elle a exprimé sur X (anciennement Twitter) son opposition aux manifestants pro-palestiniens, qu’elle a décrit comme « une foule intimidante », scandant « du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ».

« Le slogan a été repris par les islamistes, y compris le Hamas, et reste un incontournable du discours antisémite », a-t-elle affirmé.

Mais avec d’autres rassemblements pro-palestiniens prévus dans les prochains jours, dont un à Londres le 28 octobre, les militants britanniques ont promis de se tenir aux côtés d’un peuple qui a fait face à toute la puissance du matériel militaire israélien au cours des trois dernières semaines.

“[These protests send] un message de solidarité fondamentalement important envers le peuple palestinien », a déclaré Jamal. « Au Royaume-Uni et ailleurs, il existe un grand nombre de personnes qui ne partagent pas les opinions de leurs dirigeants et qui poussent au changement. »