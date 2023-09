Solheim Cup : que peut apprendre l’équipe européenne de la journée d’ouverture dramatique contre l’équipe américaine en Espagne ? | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la journée d’ouverture de la Solheim Cup à Finca Cortesin

L’équipe européenne s’est battue en quatre balles pour maintenir ses espoirs de triomphe en Solheim Cup, mais que peut apprendre l’équipe de Suzann Pettersen d’une journée d’ouverture mouvementée contre l’équipe américaine ?

L’Europe est arrivée en tant que favorite avant le tournoi et avec une équipe que Pettersen considérait comme la plus forte de son histoire, les hôtes cherchant à s’appuyer sur les victoires à Gleneagles en 2019 et dans l’Ohio en 2021.

L’élan a rapidement fait obstacle à l’équipe américaine de Stacy Lewis après une séance de quatuor dominante, où elle a obtenu un score net pour la première fois de son histoire, mais l’Europe a superbement riposté pour remporter trois des quatre points offerts dans la quatre balles.

Lors de la première journée du tournoi 2023, Emily Pederson a suivi l'as d'Anna Nordqvist en 2013 avec seulement le deuxième trou d'un coup de l'histoire de la Solheim Cup.

L’Europe est désormais menée 5-3 avant une autre double séance samedi, en direct à partir de 6h30 sur Sky Sports, même si elle sera encouragée par sa performance de l’après-midi et que ses espoirs d’un triplé historique restent sur la bonne voie.

Méfiez-vous du talent de Team USA

L’équipe américaine n’avait plus mené après une séance d’ouverture de la Solheim Cup depuis 2009, lorsque les quatre balles étaient jouées en premier, ce qui rend leur début rapide dans la compétition de cette année encore plus remarquable.

Un putt d'Allisen Corpuz a permis à l'équipe américaine de s'imposer lors des matchs en foursome du matin lors de la première journée de la Solheim Cup en Espagne.

C’est la première fois depuis 1996 que les États-Unis restent invaincus lors du premier tour d’une séance à quatre et la première fois dans l’histoire du concours biennal qu’ils remportent un tour à quatre.

Ce départ rapide n’est que la sixième fois dans la Solheim Cup qu’une équipe parvient à remporter les quatre matches en une seule séance et la première fois depuis 2017, lorsque l’équipe américaine a remporté les quatre matchs en quatre balles du vendredi en route vers un succès de 16,5 à 11,5. .

L’un des espoirs de l’équipe européenne est qu’il y a déjà eu une occasion où une équipe s’est remise d’une défaite 4-0 pour remporter la Solheim Cup, l’équipe américaine y étant parvenue en 2002 après avoir rebondi après avoir été balayée lors des quatre balles de samedi.

Des fortunes mitigées pour les paris en ligne

La décision de commencer avec deux rookies a rapidement semblé être une erreur pour l’Europe, Maja Stark et Linn Grant perdant chacun de leurs trois premiers trous pour voir immédiatement l’équipe américaine dominer le classement.

Bien que la paire suédoise se soit battue dans la compétition et soit à égalité avec quatre trous restants, elle n’a jamais mené et a finalement été battue 2&1 par Lexi Thompson et Megan Khang.

Linn Grant et Maja Stark ont ​​été battues 2&1 par Lexi Thompson et Megan Khang lors de la séance à quatre du vendredi matin après que Grant ait raté un court putt au 17e trou à Finca Cortesin.

Thompson a frappé le coup de départ d’ouverture malgré des difficultés pour se mettre en forme cette saison, avec le vétéran de la Solheim Cup sans top 10 toute l’année sur le circuit de la LPGA, cette décision étant un appel de dernière minute du capitaine Stacy Lewis.

« Elle n’était pas dans mon alignement depuis quelques semaines et, vu la façon dont se sont déroulés les quatre derniers jours, juste la façon dont elle semblait mentalement, j’avais un bon pressentiment », a expliqué Lewis.

Lewis a également exclu la numéro 2 mondiale Lilia Vu et l’étoile montante Rose Zhang de la séance d’ouverture, bien que contrairement à Pettersen – qui a laissé de côté Caroline Hedwall toute la journée – ait choisi d’utiliser les 12 joueuses dans au moins un match.

« On ne pouvait pas demander beaucoup plus », a ajouté Lewis après le score de 4-0. « Nous savions rien qu’en voyant les duos que ces deux matches du milieu allaient être difficiles. Nous avons vu beaucoup de combat chez nos filles et heureusement, nous étions du bon côté. »

La capitaine de l'équipe américaine Solheim Cup, Stacy Lewis, a affirmé que Lexi Thompson ne faisait pas partie de ses plans initiaux pour les quatuors du vendredi matin, mais sa performance à l'entraînement l'a convaincue de l'inclure avec Megan Khang.

Le caractère de l’Europe transparaît

Après avoir perdu le foursome 4-0, l’Europe s’est lancée dans le fourball sous une pression extrême.

Mis à part le duo final composé de Carlota Ciganda et Grant, qui ont contrôlé leur match presque du début à la fin, les six autres joueuses européennes ont dû traverser des finales acharnées, sachant qu’un échec laisserait l’équipe face à une montagne à gravir. fin de semaine.

Plutôt que de succomber au moment présent, la pression a produit le meilleur jeu que nous ayons vu d’Europe de toute la journée.

Leona Maguire participe à un birdie le 18 pour sauver la mise de l'équipe Europe à la Solheim Cup

Emily Pedersen, qui avait été lourdement battue aux côtés de Charley Hull dans la matinée avant de se débattre sur les neuf premiers des quatre balles, a réussi le trou au 12 et a failli recommencer au 17 pour s’aider elle-même et Stark à un demi-point.

Leona Maguire, ayant déjà réussi plusieurs putts décisifs sur les neuf derniers, a produit un tir qui aurait même pu éclipser l’as de Pedersen en intervenant au 18e pour transformer une défaite probable en victoire pour elle et Georgia Hall.

Gemma Dryburgh met un front neuf derrière elle avec ce birdie sensationnel au 16e à la Solheim Cup

Pendant ce temps, la débutante Gemma Dryburgh, qui avait l’air terriblement nerveuse alors qu’elle se débattait sur les greens des neuf premiers, a pris vie en chemin pour réussir brillamment au 16e, après avoir déjà réussi quelques putts cruciaux.

S’il y avait le moindre doute sur la capacité de l’équipe de Pettersen à revenir d’un déficit peu enviable de 4-0, elle l’a prouvé vendredi après-midi.

« Pas d’inquiétude » pour Hull malgré une perte record ?

Hull a mentionné qu’elle souffrait d’une tension au cou lors de la préparation de sa sixième apparition consécutive pour l’équipe d’Europe, l’Anglaise étant exclue des quatre balles du vendredi après avoir subi la plus lourde défaite de sa carrière en Solheim Cup.

Emily Pedersen et Charley Hull ont perdu six trous sur neuf trous alors que l'équipe Europe a connu des difficultés dans le match du bas lors des foursomes lors de la première journée de la Solheim Cup en Espagne.

Hull a déclaré en milieu de semaine qu’elle ne se balançait qu’à 80 pour cent et avait reçu une physiothérapie avant son partenariat avec Pedersen, où ils étaient estimés à huit au-dessus de la normale pour les neuf premiers en route vers une défaite en quatuors 5&4 contre Ally Ewing et Cheyenne Knight.

Hull est arrivée tardivement au premier tee et était loin d’être à son meilleur lors d’une défaite convaincante, bien que le capitaine Pettersen ait minimisé toute inquiétude possible concernant sa forme physique.

« Charley va bien », Pettersen a déclaré à Sky Sports. « Je ne me sentais probablement pas bien dans les neuf premiers et plus elle jouait, plus elle se sentait mieux, donc tout ira bien. Elle a quelques traitements mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter – juste Charley étant Charley, donc je n’ai aucune inquiétude ! »

Fin des partenariats invaincus pour l’Europe

Le partenariat invaincu de Céline Boutier et Hall – sur deux Coupes Solheim – a pris fin lorsqu’ils ont subi une défaite au dernier trou contre Danielle Kang et Andrea Lee, les deux hommes étant séparés pour la séance de l’après-midi alors que la Française s’est absentée.

Georgia Hall rate le green à deux reprises le neuvième lors de son affrontement avec Lexi Thompson et Lilia Vu à la Solheim Cup

Meilleure buteuse d’Europe depuis son succès en 2021 dans l’Ohio, Maguire n’a pas pu s’appuyer sur ses débuts invaincus il y a deux ans car elle et Anna Nordqvist – vice-capitaine en jeu – ont également été battues par la même marge.

C’est cette domination de l’équipe américaine que l’équipe européenne n’a mené que pendant quatre trous tout au long de la séance matinale, Stark, Grant, Pedersen et Hull complétant le groupe qui a été lourdement battu.

