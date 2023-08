Solheim Cup LIVE: Regardez la diffusion gratuite alors que Suzann Pettersen nomme les choix du capitaine pour l’équipe européenne | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez la diffusion en direct alors que Suzann Pettersen nomme ses quatre choix de capitaine de la Solheim Cup pour l’équipe européenne Regardez la diffusion en direct alors que Suzann Pettersen nomme ses quatre choix de capitaine de la Solheim Cup pour l’équipe européenne

L’équipe européenne complètera son équipe de la Coupe Solheim cet après-midi, la capitaine Suzann Pettersen nommant ses quatre choix de capitaine via la diffusion en direct gratuite de Sky Sports.

La campagne de qualification s’est terminée après l’ISPS Handa World Invitational, où les deux meilleures joueuses de la liste des points LET European Solheim et les six suivantes du Rolex Women’s World Golf Rankings ont obtenu leur place dans le concours biennal.

Vainqueur du Championnat d’Evian Céline Boutier termine en tête du classement européen devant Maja Starkalors que Charley Hull, Leona Maguire, Georgia Hall, Linn Grant, Carlota Ciganda et Anna Nordqvist qualifiés via leur classement mondial.

Leona Maguire et Georgia Hall sont susceptibles de jouer des rôles clés pour Team Europe en Espagne

Nordqvist sera vice-capitaine jouant à Finca Cortesin du 22 au 24 septembre, tandis que Pettersen annoncera ses quatre choix de capitaine dans un programme spécial en direct ce mardi à partir de 16 heures sur Sky Sports Golf.

Qui Pettersen pourrait-il choisir ?

Madeleine Sagström est l’Européen le mieux classé qui n’a pas réussi à se qualifier, le Suédois affichant trois top 10 mondiaux cette saison et espérant faire partie de l’équipe européenne pour la troisième fois.

Solheim Cup Golf en direct Vivre de

Emilie Pedersen et Caroline Hedwall deux sont en lice, le premier ayant réussi le putt gagnant pour Team Europe il y a deux ans. Hedwall n’a pas été impliquée dans cette victoire mais compte quatre apparitions en Coupe Solheim à son actif.

Nanna Koerstz Madsen faisait également partie de l’équipe européenne en 2021 mais n’a pas été en mesure de s’appuyer sur la victoire de l’année dernière sur le circuit de la LPGA, ce qui signifie qu’elle s’appuierait sur un choix, avec Mel Reid dans une position similaire si elle doit faire une cinquième apparition pour Team Europe.

l’Ecosse Gemma Dryburgh est la seule joueuse européenne dans le top 50 mondial à n’avoir pas encore confirmé sa place, après avoir suivi son succès décisif sur le circuit de la LPGA la saison dernière avec un solide 2023, elle pourrait donc être une candidate pour ses débuts en Solheim Cup.

Gemma Dryburgh pourrait-elle faire ses débuts en Solheim Cup pour Team Europe en septembre ?

Jodi Ewart Shadoff a également gagné sur le circuit de la LPGA la saison dernière et est une option pour faire un quatrième départ en Solheim Cup, tandis que la Suisse Albane Valenzuela et d’Irlande du Nord Stéphanie Prairie ont tous deux disputé un tournoi majeur cette saison.

La campagne de qualification de l’équipe américaine se déroule jusqu’à l’Open féminin du CPKC au Canada le 28 août, lorsque les sept meilleures joueuses du classement de la Coupe Solheim – ainsi que les deux suivantes qui ne sont pas encore éligibles au classement mondial – se verront garantir une place. Stacy Lewis nommera ensuite trois choix de capitaine le lundi 29 août.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour regarder une diffusion en direct gratuite de l’émission des choix du capitaine de la Solheim Cup ! Diffusez la Solheim Cup et plus encore avec NOW.