Solheim Cup : l’Europe peut-elle réaliser un triplé historique contre l’équipe américaine ? Les intrigues du dimanche à suivre | Actualités golfiques

Le meilleur de l’action de la deuxième journée de la Solheim Cup à Finca Cortesin en Espagne.

L’équipe Europe peut-elle compléter le triplé historique contre l’équipe américaine ? Qui pourrait être le héros de l’équipe de Suzann Pettersen ? Nous examinons cinq scénarios potentiels à suivre dans les simples du dimanche, en direct sur Sky Sports Golf…

L’Europe parviendra-t-elle à réaliser son improbable retour ?

Cela a été toute une semaine pour l’équipe européenne de la Solheim Cup, qui est arrivée en tant que favorite avant le tournoi pour un triplé historique avant de se confronter à la réalité en étant balayée 4-0 lors de la séance d’ouverture.

Peu de gens auraient pu prévoir ce qui allait suivre lorsque l’Europe était menée dans trois des quatre matches plus tard dans l’après-midi, même si elle a creusé profondément pour prendre trois points en quatre balles et réduire de moitié l’écart sur les États-Unis.

L’Europe a continué à riposter et a remporté une part du butin dans les foursomes du samedi, avant qu’une superbe performance dans la séance de l’après-midi ne les laisse inopinément bloqués 8-8 avec l’équipe de Stacy Lewis se dirigeant vers les simples du dimanche.

Une seule équipe dans l’histoire de la Solheim Cup a été balayée en une seule séance et a remporté le trophée, l’équipe américaine en 2002 après avoir perdu 4-0 lors du tournoi à quatre balles de samedi, bien que l’Europe ait désormais l’opportunité de le faire elle-même pour la première fois.

Les normes élevées de l’Europe peuvent-elles perdurer ?

L’Europe a bénéficié d’un barrage de birdies en route vers une séance dynamique lors des quatre balles de samedi, l’ancien capitaine de la Ryder Cup, Paul McGinley, étant impressionné par le niveau de jeu.

« C’est un golf phénoménal en Europe », McGinley a déclaré à Sky Sports. « De toute façon, ce n’est pas l’Amérique qui implose, c’est juste du golf brillant en provenance d’Europe. Ce n’est pas un hasard ici et nous devons continuer sur cette lancée. Les joueurs européens volent absolument. »

Carlota Ciganda et Linn Grant ont impressionné en remportant une victoire 2&1 lors des quatre balles de samedi contre Danielle Kang et Lilia Vu.

L’Europe a remporté huit des 12 derniers points proposés et a besoin de 6,5 points lors de la dernière journée pour remporter une troisième victoire consécutive, soit six points pour conserver le trophée, Pettersen étant ravi de la position dans laquelle elle se trouve.

« Je suis à court de mots, mais nous devons nous rappeler que nous n’en sommes pas là », a déclaré Pettersen. « Il y a encore 12 points à gagner demain, mais nous avons fait un sacré retour, maintenant nous sommes à égalité, et nous avons simplement passé la cinquième vitesse et continué. Ce n’est que dans la Solheim Cup que l’on voit ce niveau de golf – le désir , la passion, les putts réalisés et les coups réussis. »

La fatigue sera-t-elle un facteur ?

Leona Maguire a joué toutes les séances lors de ses débuts en Solheim Cup en 2021 et doit répéter son rôle cette fois-ci, l’Irlandaise étant l’une des trois joueuses qui finiront par jouer les cinq matches.

La recrue suédoise Linn Grant et la Danoise Emily Kristine Pedersen joueront également cinq matchs, Pedersen ayant un partenaire différent pour chaque séance jusqu’à présent cette semaine, en route pour gagner 2,5 points.

Le défi physique de Finca Cortesin a amené la capitaine américaine Stacy Lewis à déclarer avant le tournoi qu’elle ne s’attendrait pas à ce qu’elle participe aux cinq séances, Lewis tenant parole puisque les 12 ont raté au moins un match.

Lewis a exclu les vainqueurs de l’US Women’s Open Allisen Corpuz et Lexi Thompson des quatre balles de samedi, leur donnant plus de temps pour se préparer pour la dernière journée. Cette fraîcheur supplémentaire pourrait-elle jouer en leur faveur lors des simples du dimanche ?

Les noms en difficulté peuvent-ils faire une déclaration ?

Caroline Hedwall a répondu en étant exclue des trois premières séances en prenant un départ rapide lors des quatre balles du samedi, avant de perdre 2 points, tandis que Charley Hull a impressionné lors de cette séance après s’être absenté des matchs consécutifs pour la première fois depuis 2017.

Hull a connu des difficultés lors de la première journée et a été battue aux côtés de Pedersen, bien que la façon dont elle a rebondi puisse offrir des signes d’encouragement à certaines des autres stars qui ont lutté.

Le partenariat invaincu entre Céline Boutier et Georgia Hall a pris fin brusquement avec des défaites successives, Boutier étant toujours sans point dans le concours de cette année avant la dernière journée.

Boutier était censé être un élément clé de l’équipe européenne cette année, après avoir impressionné sur le circuit de la LPGA et remporté une victoire majeure, tandis que la vice-capitaine Anna Nordqvist cherchera également à marquer un point après avoir déjà été battue à trois reprises. cette semaine.

Thompson terminera-t-il une semaine mouvementée en beauté ?

Lexi Thompson a déjà fait taire de nombreuses critiques avec ses performances cette semaine, même si cela pourrait être l’une de ses erreurs qui est considérée comme un tournant si l’Europe devait remporter le trophée.

Thompson est arrivée sans top 10 sur le circuit de la LPGA toute la saison, mais a remporté les deux matchs à quatre lors de sa sixième participation à la Solheim Cup, aux côtés de Megan Khang vendredi et Vu samedi, tandis que l’avantage des États-Unis aurait été plus grand sans ce qui s’est passé en les quatre balles du vendredi.

La joueuse de 28 ans était juste avant le green final en deux et en position privilégiée pour au moins assurer à elle et à Vu un demi-point pour l’équipe américaine, seulement pour que Maguire intervienne depuis le green pour un birdie inattendu.

Thompson, avec la chance de participer pour gagner, a ensuite fait un jarret intempestif depuis le rough près du green et n’a finalement pas réussi à égaler le birdie de Maguire. Ce point pour l’Europe a réduit son déficit à deux avant la deuxième journée, alors que les États-Unis auraient pu avoir trois ou même quatre points d’avance si Thompson avait mieux performé sur ce trou.

L’Américaine se lance dans le simple du dimanche avec un point à prouver, sachant qu’une victoire lui amènerait trois points pour la semaine et égalerait son meilleur total en carrière en Coupe Solheim. Avec l’équipe américaine composée de cinq recrues, ils voudront que l’un de leurs piliers marque un point en simple.

